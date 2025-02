KVDO stoomt verder door ondanks blessuregolf

KV Diksmuide Oostende geeft vanop een comfortabele derde stek komende zaterdag Lauwe partij. Al zag coach Dieter Vandendriessche nu al drie vaste waarden uitvallen met zware blessures.

Vandendriessche zit met een dubbel gevoel: KVDO won tegen nummer vier Kalken met een duidelijke 1-3, maar zag wel Preben Stiers en Dio Santens uitvallen voor de rest van het seizoen. “Kalken heeft een goeie thuisreputatie en is voetballend toch een van de beste teams die ik dit seizoen aan het werk zag. Toch pakken we daar, na eerdere winst in de heenronde, twee zeges tegen.”

Maanden out

Anderzijds vielen Preben en Dio uit met zware blessures. “Het lijkt erop dat Stiers met gescheurde ligamenten zit en we hem drie maanden kwijt zijn. De uitkomst voor Santens is zowaar nog zwaarder: een gescheurde patellapees en negen maanden out. In geen van beide gevallen kwam er contact bij kijken en vermoeden we dat de staat van het veld met de blessures te maken heeft. Het veld oogde goed, maar veel spelers gleden uit omdat de bovenlaag glad was door de eerdere sneeuwval.”

Eerder viel kapitein Aaron Vandendriessche ook al negen maanden uit met een gescheurde voorste kruisband. “Door die blessures grijpen enkele andere jongens hun kans, zoals Lukas Vandenbussche, Wietse Deprez, Bjarne Cardon en Ruben Pyck. Het toont toch ook dat we een goeie kern hebben met spelers die, ondanks alles, voor elkaar door het vuur gaan.”

Ruben Pyck was, na zijn belangrijke goal tegen Wetteren (2-0) ook tegen Kalken goed bij schot met twee treffers. Hij trekt volgend seizoen echter naar eersteprovincialer Houthulst. “Een fitte Pyck kan een echte meerwaarde betekenen. Voor Nieuwjaar hadden we met hem gesproken, maar door beperkte speelkansen hij was niet 100 procent fysiek in orde vonden we het te vroeg voor een beoordeling. Dat hij vertrekt, is uiteraard jammer.”

Nummer 7 op bezoek

Zaterdagavond komt Lauwe, het nummer zeven, op bezoek. “In de heenronde wonnen we met 0-2, maar kwamen we enkele keren goed weg. Hun coach, Maxim Vandamme, heeft veel ervaring en de ploeg heeft in de winterstop spelers bijgehaald. Het wordt weer keihard knokken voor de drie punten.”

KVDO staat na twee speeldagen in de derde periode aan kop, samen met Hamme en Mandel. De twee competitieleiders komen later dit seizoen nog op bezoek naar de kust. (TVA)

Zaterdag 22 februari om 20 uur: KVDO – WS Lauwe