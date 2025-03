KVDO in de weer voor eindrondeticket

De 0-3-nederlaag tegen Hamme heeft voor KVDO ook een voordeel: gedaan met speculeren over een mogelijke tweede stek, nu moet er vol voor die derde plaats – en eindrondeticket – gevochten worden.

KVDO heeft al een heel seizoen te kampen met blessurelast en wist dat altijd handig op te vangen. Maar tegen Hamme waren zeven geblesseerde sleutelspelers er toch te veel aan. “We misten enkele spelers die zowel fysiek als mentaal belangrijk zijn. En dat merk je in matchen zoals afgelopen zondag: het gebrek aan ervaring”, concludeert kapitein Bram Deschuyter. “We zijn een jonge ploeg, maar we kunnen het daar niet altijd op steken. Het is ongelooflijk hoe vaak we dit seizoen al moesten roteren. Onze verdediging zag er dit seizoen al vaak anders uit en dan zie je aan kleine dingen dat we niet op elkaar zijn ingespeeld. Maar kijk, ook dat is voetbal.”

Revanche

Komende zondag trekt KVDO naar Sint-Denijs, een club in de onderbuik van het klassement. In de heenronde werd het 0-0. “Hopelijk kunnen we revanche nemen, tegen staartploegen hebben we het altijd moeilijk. Sint-Denijs zal allicht in een goed blok staan en dat ligt ons niet altijd omdat we dan het spel moeten maken. We zullen bijzonder scherp moeten zijn en zeker niet op achterstand komen. Ook voorin moeten we opnieuw scherpte aan de dag leggen. Twee weken geleden speelden we gelijk (1-1 tegen Beerschot U23), nu hebben we verloren. Tijd om nog eens een zege te pakken.” En die eindronde binnen te halen. “Ja, we zullen nog vijf keer knallen en er alles aan doen om dat ticket te grijpen. Zoals het er nu naar uitziet kan het zijn dat je maar één eindrondematch moet winnen om te promoveren.”

Doelman Gilles Vercruysse, die bij de 0-2 van Hamme met het hoofd tegen de doelpaal belandde en gewisseld werd, liep een lichte hersenschudding op. Hij kan binnenkort met een helm de trainingen hervatten. (TVA)

Zondag 23 maart om 15 uur: Sint Denijs Sport – KVDO.