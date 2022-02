Kurt Delaere (39) is de piepjonge wonderdokter van KSV Oostkamp: “Nu ook wedstrijd 19 winnen”

De jongens van de Valkaart in Oostkamp gingen de winterstop in met acht punten voorsprong op de naaste achtervolger. Supporters vroegen zich af of die hoogconjunctuur zou voortduren na nieuwjaar. Het antwoord is verpletterend: Oostkamp troefde nummer twee FC Lebbeke in eigen vesting af met 1-4 en won vervolgens thuis met 3-1 van Sportkring Sint-Niklaas.

Na 18 wedstrijden zijn de jongens van T1 Kurt Delaere nog steeds ongeslagen. Ze lieten slechts drie keer een gelijkspel optekenen, alle andere duels wonnen ze. De eerste in bevel blijft nuchter en gaat niet rekenen en tellen. “We bleven 18 matchen ongeslagen: een unicum in het nationale voetbal zeker? Onze enige opdracht is nu match 19 winnen. Dit wordt opnieuw een zware klus want we trekken naar Jong Lede, dat in puntennood verkeert en nipt met 4-3 verloor tegen nummer twee KM Torhout. De grootste fout die we nu kunnen maken, is denken dat het wel los zal lopen. Ik bereid al mijn gasten tot in de kleinste details voor op de eerstvolgende confrontatie. Tot vervelens toe zal ik herhalen dat we het in het hol van de leeuw uit Lede verdomd moeilijk zullen krijgen. Dat beseffen we allemaal.”

Videoanalyses

“Ik beschik over een fantastische groep en een assistent die nog geen 30 lentes oud is. Kevin Deslypere staat tevens in voor de doorstroming van onze jeugd. Voor onze keepers beschikken we met Thierry Kestremond over een oefenmeester die gezag afdwingt en de goalies heel veel bijleert. Onze beloften zijn piepjong maar toch hopen we er een of twee door te laten stromen naar het nationale niveau. Matthias Clement bijvoorbeeld, geboren in 2004, staat er heel dicht bij.”

“We zijn bezig met het vormen van een kern die over het nodige talent beschikt om ook in de hogere reeks te kunnen meedraaien. Er is nog ruimte voor twee versterkingen. Promoveren we niet, en daar houd ik nog steeds rekening mee, dat moet de toekomstige groep in staat zijn om opnieuw de top te viseren in de huidige reeks. Over dat alles, en over de opstellingen of selectiekeuzes communiceer ik duidelijk en open naar de hele groep toe. Wie presteert, blijft staan, wie naast de kern valt, verdient een tweede kans. Ook worden de jongens via videoanalyses gewezen op hun aandachtspunten. Tevens ga ik geen heikele punten uit de weg. Probleemloos slaag ik erin de titelstress uit onze accommodaties te bannen. Geloof me vrij: de jongens denken van zondag tot zondag en geen etmaal verder.