KSV Rumbeke wil elan verderzetten tegen Wielsbeke: “Behoud wordt niet makkelijk”

In derde afdeling A kon KSV Rumbeke drie belangrijke punten pakken in de strijd tegen de degradatie. Bij KSVR hopen ze op hetzelfde elan verder te kunnen en een reeks neer te zetten. Te beginnen zaterdag thuis tegen Wielsbeke. Het goede voetbal is er, nu de punten nog.

“Als club hadden we bij aanvang van het seizoen verwacht om in de middenmoot te zitten omdat er heel wat ploegen uit eerste provinciale gestegen waren, net zoals wij”, opent verdediger Harold Cool (35) die vlakbij het voetbalplein van Rumbeke woont. Hij werkt als chauffeur bij Ameel Candy World. Hij speelt ondertussen al acht jaar bij Rumbeke met tussenstops bij Oostnieuwkerke, De Ruiter en Zwevezele. “Gezien onze goede voorbereiding tegen tweede amateurploegen deden we het niet onaardig en waren we klaar voor de start van het seizoen. Dat was ook merkbaar met zeven op negen. Daarna volgden er enkele gelijkspelen en één overwinning in Eppegem. Telkens met mooi voetbal, maar doelpuntjes bleven uit en we kregen in te veel matchen in de laatste minuten nog een goaltje binnen. Mentaal is dat moeilijk, want je moet je iedere keer weer kunnen opladen voor de volgende match.”

Zonder Vanexem, Maertens en Vermaet

“Tot vorig weekend in Kalken, dat toch één van de favorieten is. We zijn daar weer op achterstand gekomen, maar we kwamen terug met opnieuw mooi voetbal en we hielden ook stand. Het is een opsteker voor de hele ploeg en we kijken vooruit naar de match van zaterdag tegen Wielsbeke thuis. Dat zijn altijd geladen matchen en ze zijn sinds Nieuwjaar aan het sputteren. Dus we moeten op ons elan kunnen doorgaan en die drie punten zien thuis te houden. Behoud zal niet makkelijk worden, maar het is niet onmogelijk. We blijven erin geloven en hopen een reeks neer te zetten. Dat zal zonder Vanexem moeten zaterdag die geschorst is. Ook Niel Maertens en Nikolaas Vermaet moeten we missen door blessure. Colin Dumoulin komt terug uit schorsing.” (RV)

Zaterdag 4 februari om 20 uur: KSV Rumbeke – SC Wielsbeke.