KSV Rumbeke is met vijf nieuwkomers klaar voor derde amateurklasse: “Elke tegenstander met de bibber naar het Sportpark”

KSV Rumbeke beukte een goede maand geleden de poort open naar het nationaal voetbal via de interprovinciale eindronde. Het huiswerk was toen al af bij het team van voorzitter Stefaan Bouckaert.

“Aan grootspraak doen we weer niet mee in deze campagne”, aldus Stefaan Bouckaert. “Bedoeling is om ook in derde amateurklasse een zorgeloos seizoen te draaien. Niet evident, want alles is nieuw voor ons. Gelukkig kunnen we terug rekenen op onze ervaren spelersgroep die aangevuld is met vijf nieuwkomers en vijf beloftevolle jongeren. Deze 23-koppige kern zal het moeten doen. Natuurlijk staan ze terug onder de deskundige leiding van Geert Broeckaert en zijn staf.”

Eén van de vijf nieuwkomers is de 19-jarige Remko Vandamme, die als aanvaller overkomt van Gullegem. “Mijn eerste voetbalstappen heb ik bij Geluwe gezet. Daarna heb ik als achtjarige de verhuis gemaakt naar Gullegem alwaar ik mij uiteindelijk kon opwerken tot in de eerste ploeg. Rond Nieuwjaar had ik daar de eerste gesprekken rond een mogelijke contractverlenging, maar daarin stuurde ik aan op een vertrek om nog meer speelkansen te krijgen. Coach Peter Devos raadde me onmiddellijk Rumbeke aan, en al snel kwam ik hier tot een akkoord met de voorzitter. Mijn eerste gevoel is ook echt super, het is een warme familiale club met een schitterende accommodatie.”

Middenmoot

“We hopen hier stiekem op een rustig seizoen ergens in de middenmoot, alles wat meer is zal natuurlijk leuk meegenomen zijn. Belangrijk daarbij is een goeie start te nemen en ondertussen ook een stevige thuisreputatie uit te bouwen. Net als vorig jaar moet nu iedereen als tegenstander met de bibber naar het Sportpark komen.”

“Voor mij is elke wedstrijd dezelfde en start ik telkens om te winnen, maar voor de club ligt dat wel anders. Rumbeke zal de West-Vlaamse confrontaties willen winnen, zeker die tegen Roeselare-Daisel A met de titel van ploeg van het stad als inzet. Deze verplaatsing zal ik ook met stip aanduiden gezien ik nog nooit in een dergelijk stadion als Schiervelde speelde”, besluit de student uit Geluwe.

De nieuwkomers zijn Husrev Nalli en Olivier Djerdi (KVC Ardooie), Laurens Vandenheede (SK Roeselare-Daisel A), Remko Vandamme (FC Gullegem) en Daymon Billiet (Sassport Boezinge). (SBR)