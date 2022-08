KSV Rumbeke en SK Roeselare-Daisel A klaar voor derde nationale: “Goede start wordt belangrijk”

Ook in derde nationale begint komend weekend de competitie, met opvallend veel West-Vlaamse clubs. Twee ervan zijn KSV Rumbeke en SK Roeselare-Daisel A. Enkele leden van beide clubs kwamen samen voor een gezellige babbel in het Rumbeekse Sportpark. Daaruit blijkt dat beide teams eerder voorzichtig blijven bij hun uitspraken over ambities.

“Vorig jaar was het al heel duidelijk dat Wielsbeke kampioen zou worden”, opent de Rumbeekse ondervoorzitter Bart Wenes. “Er kwamen echter door allerlei omstandigheden nog vier extra stijgers bij en uiteindelijk grepen zowel SKRD als KSV Rumbeke deze kans. Uiteindelijk zijn we heel blij gestegen te zijn. Derde afdeling is immers veel aantrekkelijker geworden dan eerste provinciale qua ploegen, zeker nu ook de Schierveldeploeg mee promoveert.”

SK Roeselare-Daisel bestuurslid Geert Deblaere stemt in. “Ik denk dat collega Bart het seizoen perfect samenvatte. Wij zijn alvast blij dat het vanaf dit weekend derde afdeling is. Daarmee loste de vorige spelerskern onze ambities volledig in.”

Voorbereiding

“Als ik moet terugblikken op de voorbereiding dan verliep die voor Rumbeke heel goed”, gaat Rumbeke-coach Geert Broeckaert verder. “Het enige wat ik nu al merk is dat bepaalde spelers aanpassingsproblemen gaan hebben aan het hoger niveau, maar de komende weken gaan we dit ook wegwerken. Dat is eigenlijk niet meer dan normaal, want sommige jongens speelden drie jaar geleden nog in tweede provinciale. Voor velen is amateurvoetbal dus een nieuwe stap. Dat tempert echter onze ambities niet. We willen gewoon zorgeloos overleven. Optornen tegen toppers als Overijse, Hamme en Appelterre zal bijvoorbeeld heel moeilijk zijn.”

Ik hoop dat beide clubs hun ambities kunnen waarmaken

Hoofdcoach Kurt Vercamp van SK Roeselare-Daisel A zit al met de eerste kopzorgen. “Voor de komende campagne hebben we bewust gekozen om de kern te verkleinen naar 22 spelers waarvan vier eigen jeugdspelers. Zij zullen ons naar een zorgeloos seizoen moeten loodsen, zoals het bestuur wil. Daarbij is een goede start heel belangrijk.”

Alles mag, niets moet

Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Daisel A) reist met zijn ploegmaats zaterdagavond (om 19.30 uur) af naar Aalter. “Ik voel aan dat de groep wel klaar is na een goede voorbereiding. Dat moeten we al tonen bij de Oost-Vlamingen. De start is immers belangrijk om een goed seizoen te draaien.”

Jens Kindt van KSV Rumbeke beseft eveneens dat een goede start nemen belangrijk is. “Die is voor ons zeker niet van de poes met een verplaatsing naar Drongen en een thuismatch tegen Anzegem. Als we direct willen mee zijn met de grote bende is het zaak om direct punten te puren. Anders loop je meteen achter de feiten aan en dat willen we absoluut vermijden.”

De slotwoorden zijn voor de Rumbeekse voorzitter Stefaan Bouckaert: “Ik hoop dat beide Roeselaarse clubs hun ambities kunnen waarmaken en zorgeloos eindigen. Dat is voor elke nieuwkomer een gezonde uitdaging. Alles mag en niets moet is weer onze leuze.” (SBR)