KSC Wielsbeke pakt 24 op 30 in eerste periode

KSC Wielsbeke zag zijn sterke reeks na zeven matchen onderbroken door nederlagen tegen Blankenberge en Elene-Grotenberge. Dat belette de Wielsbekenaars echter niet om de eerste periodetitel te pakken. Op Westhoek knoopte KSC Wielsbeke weer met een overwinning en ook tegen Avanti Stekene, de nummer zeven, rekent het op een driepunter.

“Met die eerste plaats, de periodetitel en 24 op 30, overtroffen we de stoutste verwachtingen”, benadrukt Jens Decoster, die terugkeerde na zes seizoenen bij FC Gullegem. “Omdat ik de reeks onvoldoende kende, had ik geen idee hoe zwaar we zouden wegen. Binnen de ploeg was iedereen er echter van overtuigd dat we minstens de top vijf konden halen. Voorlopig zitten we ruimschoots op schema, maar omdat we nu aan de leiding staan, wil dat niet zeggen dat we al kampioen zijn. Het is immers zo dat we nog over geen enkele van onze tegenstanders heen walsten. De eerste zeven matchen waren effenaf schitterend. We speelden onze beste match tegen Hamme, dat ons als voetballende ploeg erg goed lag. Jammer genoeg volgden op die reeks van zeven twee mindere matchen tegen Blankenberge en Elene-Grotenberge. Blankenberge was een sterke tegenstander, maar omdat we op Elene-Grotenberge niet allemaal honderd procent waren, kregen we de rekening gepresenteerd. Bij de rust lagen we al drie lengten achter en ondanks een sterke tweede helft konden we de situatie niet meer recht zetten. Door de gelijke spelen van Hamme en Blankenberge mochten we op Elene-Grotenberge toch de eerste periodetitel vieren.”

Leidersproblemen

“De eerste doelstelling was bereikt, maar toch trokken we niet zonder druk naar Westhoek, omdat we absoluut een derde nederlaag op rij wilden vermijden. Het werd geen topmatch, maar het hoeft niet altijd mooi te zijn. Met Avanti Stekene ontvangen we de zevende in de stand, maar ik denk dat we niet naar onze tegenstander moeten kijken. Als leider ondervinden we echter dat heel wat ploegen enkel aan verdedigen denken als ze tegen ons spelen. Aan ons om daar een oplossing voor te vinden”, besluit Decoster. (IVD)

Zondag 12 november om 14.30 uur: KSC Wielsbeke Avanti Stekene.