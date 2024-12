KSC Wielsbeke moet opnieuw op zoek naar een trainer: Francky Cieters trekt naar RFC Doornik

Woensdagavond reageerden de bestuursleden van derdenationaler KSC Wielsbeke vol ongeloof op de berichten die zij binnen kregen via de Waalse pers dat hun trainer Francky Cieters getekend had bij eerstenationaler RFC Doornik.

Francky Cieters nam een kleine maand geleden het sportieve roer over van de ontslagen Maarten Deschuymere en hij bracht meteen meer vuur in de ploeg. De jongste drie matchen pakte KSC Wielsbeke zelfs een zes op negen, met daarbij een hoopvolle zege tegen Wetteren.

Voor KSC Wielsbeke is het de tweede keer op een jaar tijd dat het zijn trainer weg gesnoept ziet door een andere ploeg. Zo vertrok Dieter Lauwers vorig seizoen onverwacht naar SK Roeselare en nu gebeurde dus hetzelfde met Francky Cieters.

Sneller dan verwacht

KSC Wielsbeke wist sinds woensdagnamiddag dat er belangstelling was voor Cieters van een ploeg uit eerste nationale, maar het ging blijkbaar erg snel. Cieters zelf begrijpt de ontgoocheling bij Wielsbeke en hij vindt het jammer dat de club alles moest vernemen via de pers. Hij had KSC Wielsbeke zelf willen inlichten, maar de webmaster van RFC Doornik dacht daar blijkbaar anders over.

KSC Wielsbeke speelt zaterdagavond op Mandel United en Ernest Nfor zal daar als T1 in de dug-out zitten. De club gaat in de winterstop rustig op zoek naar een nieuwe trainer en dit keer naar een trainer op wie men kan bouwen en met hem iets uitbouwen op de termijn. (IVD)