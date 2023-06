Kristof D’haene zet voetbalcarrière verder bij SK Roeselare-Daisel

Kristof D’haene (33) stopt dan toch niet met voetballen. De Harelbekenaar, die door artrose op de heup in april noodgedwongen een streep trok onder zijn profcarrière bij KV Kortrijk, verraste woensdagavond met een transfer naar SK Roeselare-Daisel uit derde nationale A.

De gewezen aanvoerder van KV Kortrijk werd in januari al eens gelinkt aan de derdenationaler, maar omdat het niet zeker was of een balletje trappen er nog wel zou inzitten, was er van een overstap toen nog geen sprake.

“Ik kreeg intussen groen licht om op een lager niveau hopelijk nog één of twee seizoenen mijn ding te doen. Het was Jenci Dejonghe – de huidige kapitein van SKRD – die mij bij Roeselare introduceerde. We trekken al jaren met elkaar op en zijn zelfs peter van elkaars kinderen. Je mag ons dus gerust boezemvrienden noemen.”

“Het feit dat er in de lagere amateurreeksen minder vaak getraind wordt trok mij over de streep. En mijn karakter is er ook. Ik moest het als prof voor een groot stuk van mijn inzet hebben en dat zal op Schiervelde, waar een seizoen aan de top van 3A tot de mogelijkheden moet behoren, niet anders zijn.” (SBE)