Kristof D’haene zet carrière verder bij SK Roeselare-Daisel: “Ik wil graag nog één of twee jaar doordoen”

Enigszins verrassend zette de 33-jarige Kristof D’haene vorige week zijn krabbel onder een contract bij SK Roeselare-Daisel. De Harelbekenaar, die er in april door problemen met de heup bij KV Kortrijk noodgedwongen de brui aan gaf, breit tegen de verwachtingen in zo nu toch een vervolg aan zijn actieve voetbalcarrière.

“Ik heb eigenlijk nooit beweerd dat ik er over de hele lijn mee zou kappen”, lacht Kristof D’haene (33). “Nochtans was dat, toen ik bij Kortrijk steeds meer last kreeg van artrose op mijn rechterheup – iets waar ik al lang mee sukkel – aanvankelijk wel de bedoeling. Maar nu gebleken is dat het op een lager niveau – waar er minder getraind wordt – wel nog zou moeten lukken, heb ik beslist om het hier de komende maanden op z’n minst nog een kans te geven.”

Het feit dat je boezemvriend Jenci Dejonghe hier al speelde, heeft je ongetwijfeld geholpen om voor Roeselare te kiezen?

Kristof D’haene: “Dat is zo. Jenci is al jaren één van mijn beste vrienden. Hij is bovendien ook de peter van mijn zoontje. Dat heeft zeker meegespeeld. Net zoals het feit dat de accommodatie hier heel goed is. En dat de club er de komende seizoenen graag iets van wil maken. Ook dat heeft geholpen. Ik zou het er moeilijk mee hebben om zomaar ergens zonder een doel te spelen.”

Heb je geen schrik dat de pijn aan de heup je zal blijven hinderen?

“Nee. Ik kreeg groen licht. Dat betekent dat ik met één of twee trainingen per week in principe nog één of twee jaar op dit niveau zou moeten kunnen doordoen. Honderd procent zeker ben ik niet, maar dat is een andere speler evenmin. Het zal wennen zijn. Ik hou er rekening mee dat ik niet elke training zal kunnen meedoen. Ik zal moeten kijken hoe mijn lichaam het verteert.”

Je zal op Schiervelde normaal gezien niet achteraan, maar op het middenveld postvatten?

“Klopt. Maakt niet uit. Op de vijf of op de elf: ik heb in de loop der jaren dikwijls moeten veranderen. Ik speelde bij Kortrijk vorig seizoen meestal trouwens ook al een rijtje hoger. Het zit wat dat betreft dus wel goed.”

Je begint met Roeselare pas over een kleine vier weken – en dus een pak later dan dat je gewoon was – aan de voorbereiding. Wat doet dat met jou als gewezen profvoetballer?

“Het zorgt er in elk geval voor dat ik nog even de tijd heb om mij klaar te stomen. (lacht) Nee, serieus: geloof het of niet, maar ik kijk er naar uit. De start van de voorbereiding, da’s altijd iets speciaals. Spannend is misschien niet het juiste woord. Maar ik kijk er zeker naar uit. Absoluut.”

Wit-zwart hervat de trainingen op 19 juli. Acht dagen later staat tegen Daring Brugge (27/7) de eerste oefenwedstrijd op het programma.

Tussen die twee datums door slaan de Schierveldeboys voor een driedaagse stage (21/7 t.e.m. 23/7) hun tenten op in het Zuid-Nederlandse Veldhoven, in de buurt van Eindhoven. (SBE)