KM Torhout: twee inkomende transfers voor volgend seizoen

KM Torhout maakt intussen werk van komend seizoen met twee inkomende transfers. Met opnieuw jong talent vanuit de brede regio.

Bjarne Cardon (22) komt over van eersteprovincialer SK Oostnieuwkerke, dat in slechte papieren zit. De polyvalente middenvelder en flankspeler begon bij KFC Heist, de gemeente waar hij ook woont. Al snel ging het richting Cercle Brugge waar hij tot vijf jaar geleden de jeugdrangen helemaal doorliep. Na een jaartje KVO en een jaartje Heist trok hij naar Oostnieuwkerke, waar hij nu aan zijn tweede seizoen bezig is.

Jasper Cornille. © VDB / Rudy Declerck (Foto VDB)

Een andere inkomende transfer is Jasper Cornille, pas 20, die overkomt van Excelsior Zedelgem, uit eerste provinciale. Cornille begon bij die club, maar ging dan richting KM Torhout waar hij acht seizoenen in de jeugd doorbracht. Nadien trok hij naar KV Kortrijk waar hij ook vijf seizoenen speelde, om dit seizoen bij zijn moederclub terug te keren wegens zijn studies.

Beide spelers zijn dus aanwinsten voor seizoen 2022-2023. Wie er dan niet meer zal bij lopen in Torhout is Aaron Belpaire. De middenvelder en zoon van Jürgen, ex-doelman en trainer bij SC Blankenberge, kwam dit seizoen over van die club naar KM maar liep door een zware schouderblessure in de voorbereiding nog niet in de kijker; Hij is aan het revalideren maar door privé- en werkomstandigheden ziet hij een verlengd verblijf aan de Velodroom niet zitten en keert hij terug naar de eersteprovincialer uit zijn woonplaats. Belpaire hoopt wel nog dit seizoen nog in de eerste ploeg te kunnen aantreden. (DACH)