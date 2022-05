KM Torhout staat voor moeilijke opdracht; ook eersteprovincialers moeten nog vol aan de bak

Ook voor de interprovinciale eindrondes is er geloot. KM Torhout dat nog een mooie kans maakt om te promoveren, moet de moeilijke verplaatsing maken naar traditieclub KFC Turnhout. Winst betekent promotie. Ook de West-Vlaamse eersteprovincialers kennen hun tegenstanders. Zij moeten drie matchen winnen om te promoveren.

In de tweede afdeling geen West-Vlaamse deelnemers aan de eindronde, KSKV Zwevezele stopt met voetbal op nationaal niveau, RC Harelbeke en FC Gullegem haalden net geen eindrondeticket. SCT Menen houdt er ook mee op en KVK Westhoek eindigde in de rechterkolom.

Winst staat gelijk met promotie

In de derde afdeling met KM Torhout wel een West-Vlaamse deelnemer. Van de acht teams die de eindronde betwisten stijgen er minstens vier. Dat wil dus zeggen dat wie de eerste confrontatie wint, meteen ook zeker is van de promotie. KM Torhout is gekoppeld aan KFC Turnhout dat vijfde eindigde in de B-reeks, Torhout eindigde gedeeld derde, maar wel op 20 punten van kampioen KSV Oostkamp.

Op zondag 8 mei om 15 uur wordt de wedstrijd KFC Turnhout – KM Torhout afgewerkt. Winnen de Torhoutenaars, dan spelen ze volgend seizoen in tweede afdeling. Bij verlies maken ze mogelijk nog kans op promotie. Mocht Moeskroen de licentie (in beroep) niet krijgen, dan komt er nog een plaatsje vacant. Daarom spelen de verliezers van de eerste speeldag nog tegen elkaar met als inzet dat ene (eventuele) promotieticket.

Drie West-Vlaamse teams in interprovinciale eindronde eerste provinciale

In eerste provinciale spelen 14 teams voor twee of drie tickets voor derde afdeling. Daar drie West-Vlaamse deelnemers met KSV Rumbeke, Sassport Boezinge en KSC Blankenberge. Rumbeke opent op de eerste speeldag thuis tegen KSCE Mariakerke. Die ploeg eindigde zevende in eerste provinciale Oost-Vlaanderen. Ook Sassport Boezinge mag thuis starten, zij nemen het op tezgen ASV Geel. Dat wordt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. In eerste provinciale Antwerpen verzamelde het team 72 punten en kwam daarmee een punt te kort voor de titel die naar FC Wezel Sp. ging.

SC Blankenberge moet meteen wel op verplaatsing. Kontich FC is de tegenstander. Die ploeg eindigde vierde in de Antwerpse eerste provinciale. De eerste speeldag wordt in principe afgewerkt op zondag 8 mei om 15 uur, tenzij de teams onderling een ander tijdstip overeen komen.

De winnaars stoten door. In een eventuele volgende rond neemt Rumbeke het opnieuw thuis op tegen KHO Bierbeek dat pas tiende eindigde in eerste provinciale Limburg, maar daar het aanvragen van een licentie wel mag deelnemen aan de eindronde. Bierbeek werd in de eerste rond meteen vrijgeloot en is dus bye.

Als Boezinge de eerste wedstrijd tot een goed einde brengt, dan speelt het ook opnieuw thuis tegen Kontich of… Blankenberge. Daarna volgt onder de winnaars nog een derde speeldag. De winnaars daarvan zijn zeker van promotie, onder de verliezers wordt misschien nog een promotieticket verdeeld, maar dat hangt af van wat er boven hen gebeurt.