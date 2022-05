KM Torhout promoveert na emotionele rollercoaster naar tweede: “Eindelijk nog eens tranen van geluk”

In een match van alles of niets is KM Torhout er na een ellenlang seizoen in geslaagd om de promotie naar tweede amateurklasse af te dwingen. Dat bracht een enorme ontlading met zich mee en weekte heel wat emoties los.

“Na een opvallend lastige start werkten we een heel mooi seizoen af”, blikt T1 Stijn Meert op de voorbije maanden terug. “Vanaf januari-februari werden de ambities intern ook naar boven bijgesteld en mikten we op de eindronde. Die haalden we uiteindelijk ook, maar daarin was het mentaal een lastige klus om ons elke keer opnieuw op te laden, zeker nadat we op Turnhout die enorme ontgoocheling te slikken kregen.”

Na de nederlaag in Turnhout had KM het zelfs even niet meer in eigen handen en was het afwachten naar wat er met Moeskroen zou gebeuren. “Het is in de kleedkamer nog nooit zo stil geweest dan na de nederlaag in Turnhout. We hadden die match tot in de puntjes voorbereid en dan is het logisch dat de ontgoocheling zo groot is. Na die match hebben we als trainersstaf de focus verlegd en de druk weggehaald. Dat heeft achteraf gezien goed geholpen.”

Met vuur gespeeld

In een match van alles of niets kon KM tegen Tempo Overijse met een 1-0-zege dan toch nog de klus klaren. “Overijse is een tegenstander waar ik enorm veel respect voor heb en die exact hetzelfde parcours heeft afgelegd als wij. De kansen waren fiftyfifty en we moeten toegeven dat we met vuur hebben gespeeld. Maar als ik kijk naar het parcours dat wij hebben afgelegd, denk ik dat we mogen zeggen dat we verdiend promoveren.”

De spelers waren heel blij dat ze mijn kop eens twee weken niet moeten zien

“Na drie zo’n intense voetbalweken was de ontlading ontzettend groot”, aldus de coach. “Ik heb er enorm van genoten, maar geniet nog het meeste van het feit dat de mensen die dagelijks met de club bezig zijn hier zoveel plezier aan hebben. Ik heb tranen gezien bij die mensen. Voetbal doet nog altijd iets met een mens en ik ben heel blij dat ik kon meewerken aan dit verhaal. Na 10 jaar leed bij KM Torhout doet het deugd om eindelijk nog eens tranen van geluk te zien.”

KM mag volgend seizoen dus in tweede amateurklasse aantreden. “Het team is momenteel nog niet klaar voor een stapje hoger, maar we zullen de komende weken met het bestuur samenzitten om te kijken hoe we de groep nog kunnen versterken. Ons werk is voor 80 procent af, maar we spreken natuurlijk over tweede nationale, waar het niveau nog een serieus trapje hoger ligt. De komende weken moet ik als trainer de violen juist stemmen en moeten we op zoek gaan naar een kwaliteitsinjectie. Maar nu zullen we eerst van wat rust genieten. Ik liet mijn spelers al weten dat ik ze de komende twee weken niet wil horen of zien. Ze waren ook heel tevreden dat ze mijn kop eens twee weken niet moeten zien”, besluit Stijn Meert met een kwinkslag.