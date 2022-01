KM Torhout haalt met Arthur Devos (Mandel United) aanwinst voor volgend seizoen binnen

De transferactiviteit voor het huidig seizoen loopt om middernacht af. KM Torhout trok nog snel Tjendo De Cuyper (Olsa Brakel) aan, die vanaf dinsdag meetraint en mogelijks inzetbaar is tegen Jong Lede. Wel werd in het weekend nog een inkomende transfer gerealiseerd voor komend seizoen. Arthur Devos (22) komt over van eerste nationaler Mandel United.

Devos begon bij KSK Zwevezele, trok enkele jaren later naar KSV Roeselare waar hij de verdere jeugdrangen doorliep en daar onder andere samenspeelde met Shun Ballegeer en Tibo Andries, huidige KM-spelers en waar hij ook tot het eerste elftal doordrong. Mandel United haalde hem er in 2019 weg, eerst een seizoen op huurbasis en dan vanaf het tweede seizoen met een definitieve transfer. De Hoogledenaar speelde drie seizoenen bij Mandel en komt dus vanaf komend seizoen de Torhoutse rangen versterken. Eerder trok KM ook al Jasper Cornillie (Zedelgem) en Bjarne Cardon (Oostnieuwkerke) aan voor volgend seizoen en ook De Cuyper die voor anderhalf seizoen tekende. (DaCh)