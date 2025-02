Kijk – Arthur Desot scoort vier keer, waarbij één wondergoal vanop 55 meter, in 5-0 zege in topper van Mandel United tegen Wetteren

Een trap van dik 55 meter na een hoekschop van de tegenstander. Met een wereldgoal bezegelde Arthur Desot (21) kort voor de rust al het lot van de bezoekers van Wetteren. Met een snelle goal, na voorbereidend werk van zijn tweelingbroer Jules, had Arthur zijn team al op voorsprong gebracht. Met drie goals voor de rust, en eentje vlak erna had hij met vier doelpunten quasi in zijn eentje RFC Wetteren al volledig tegen het canvas geslagen.

Voor de topper tussen Mandel United – de huidige leider in de derde afdeling amateurvoetbal – en RFC Wetteren, winnaar van de eerste periodetitel, was veel volk opgedaagd. En de plaatselijke fans kregen ook waar voor hun geld. Mandel United was eerlijk gezegd oppermachtig, de broertjes Arthur en Jules Desot veegden geruggensteund door hun team de vloer aan met de Oost-Vlamingen. Het werd uiteindelijk 5-0, met vier goals van Arthur Desot en eentje van Liam Prez. “Ik scoorde al eens drie keer tegen Cercle Brugge vorig seizoen, maar dit is de eerste keer dat ik vier goals lukte in het ‘mannenvoetbal’,’ zegt Arthur.

Als hij even op zijn wereldgoal terugblikt dan blijft hij daarbij redelijk rustig. “De keeper stond niet zo heel ver voor zijn lijn, maar mijn ploegmaats schreeuwden om te schieten…” De beelden spreken voor zich. Mandel United blijft uiteraard leider.

https://www.youtube.com/watch?v=OMQyYqFb44U