Kenneth Vonck (KSV Rumbeke): “Ik wil zeker nog niet weg”

Derdenationaler KSV Rumbeke steekt in een moeilijke periode met alle toppers na elkaar. Vorige week kreeg men van leider Tempo Overijse A een forfaitscore aangesmeerd.

“Vooral in de eerste 35 minuten wisten we niet wat ons overkwam”, opent doelman Kenneth Vonck (35). “De aanvallen volgden zich in sneltempo op, en vier ervan werden ook verzilverd, waardoor de match toen al gespeeld was. Dit weekend moeten we naar Appelterre, dat tweede staat, en daarna volgt nog Hamme.”

“We hopen op zes op zes, maar drie punten zou ook al heel leuk zijn. Voor ons telt echter na Nieuwjaar. Dan hebben we een reeks met in principe haalbare tegenstanders. In die periode moeten we weg geraken van die barrageplaats en aansluiting vinden met de middenmoot.”

Hoewel voorzitter Stefaan Bouckaert nog geen concrete gesprekken voerde, geeft Kenneth aan niet te willen vertrekken. “Rumbeke is echt een familiale ploeg waarin ik graag vertoef.” (SBR)