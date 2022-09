Kenneth Vonck (KSV Rumbeke) houdt nul: “Starten met vier op zes is heel mooi”

In derde amateurklasse is KSV Rumbeke uitstekend aan de competitie begonnen. Na het 1-1 gelijkspel op Drongen hield de ploeg van coach Geert Broeckaert nu de volle buit thuis op het Sportpark in het West-Vlaams onderonsje met Anzegem (1-0). Nieuwkomer Laurens Vandenheede scoorde de enige treffer, de 35-jarige Kenneth Vonck hield de nul.

“Het is natuurlijk leuk voor een keeper dat je de nul kan houden, maar nu onthou ik vooral de sterke collectieve prestatie”, steekt de goalie uit Ruiselede van wal. “Zo liet mijn defensie geen enkele steek vallen, wat leidde tot één schuchtere poging voor Anzegem. Voor de rest bleef ik werkloos toekijken. Zelfs toen we al na 25 minuten met tien man verder moesten na de uitsluiting van Jens Kindt, bleef iedereen als leeuwen vechten. Dat zorgt ervoor dat we na twee speeldagen nog altijd ongeslagen zijn. We hadden gehoopt om een goede start te maken, wat belangrijk is voor het verdere verloop van de competitie, maar vier op zes is wel heel mooi. Zaak is om daar nu de komende weken een verlengstuk aan te breien, te beginnen nu zaterdag op bezoek in Wervik.”

Breken

Een reeks lager was Wervik steeds een kwaaie klant voor KSV Rumbeke. “Klopt. In de meeste gevallen zaten wij toen in het verliezende kamp, maar stilaan is het tijd om met deze negatieve tendens te breken. Sowieso wordt het geen gemakkelijke opdracht, ook al zijn ze nu misschien maar met één op zes gestart. Verzachtende omstandigheden hebben wij alvast niet om niet goed te presteren, want alleen Nikolaas Vermaut ontbreekt nog door een teenbreuk”, besluit Kenneth, die zelf al uitkijkt naar de confrontatie met zijn ex-ploeg Hamme over drie weken. (SBR)

Zaterdag 17 september om 18 uur: Eendracht Wervik – KSV Rumbeke.