Jordy Beirlaen gaat met SV Anzegem op zoek naar zege: “Derby tegen Roeselare- Daisel wordt geen makkie”

Vorige zondag nam SV Anzegem het op tegen KVE Drongen. Ze verloren daarbij met 2-0. “Tegen Drongen liep het niet zo vlot”, zegt Jordy Beirlaen. “Dat wil dus zeggen dat het dit weekend tegen Roeselare-Daisel raak moet zijn.”

“Tegen Drongen liep het voor geen meter”, overschouwt Jordy Beirlaen even de vorige match. “De eerste 10 minuten waren best oké. Door het blok dat Drongen zette, bleek al snel dat er moeilijk kon worden doorgekomen. Ze parkeerden een bus voor hun doel; probeer er dan maar eens door te raken.”

Weinig doelkansen

“We vonden geen oplossingen om vooruit te spelen en tussen de lijnen een vrijstaande medespeler te vinden. Dan krijg je ook weinig doelkansen. Op een hoekschop kregen wij het eerste doelpunt tegen. Dan weet je direct dat het zeer moeilijk wordt om terug te keren. Als je er bij een 0-0 stand al moeilijk doorgeraakt, dan is dat bij 1-0 nog erger. Na de pauze mocht ik invallen. Doelstelling was om zeker geen goal meer te incasseren en toch te proberen iets te forceren. Ook dat lukte niet. We liepen op een counter, en dan wisten we dat het voorbij was.”

“Als je forceert, dan laat je dikwijls veel ruimte achter je. Het middenveld gaat hoger spelen, de verdediging komt tot aan het midden mee. Een counter is dan altijd mogelijk. Het lijkt zo dat er geen pot gebroken is. We blijven inderdaad wel op die mooie derde plaats staan, maar de achtervolgers komen dichterbij. In de maand december hadden we een plannetje om voor de winterstop nog 9 op 9 te halen.

“We mogen de tegenstanders van de volgende speeldag niet onderschatten”

“Tegen Wielsbeke lukte het, maar in Drongen liep het niet zo vlot. Dat wil dus zeggen dat het dit weekend raak moet zijn. Al wordt dat ook geen makkie. Ik meen dat Roeselare-Daisel tegen Drongen, om maar te vergelijken – al blijft dat moeilijk in voetbal, natuurlijk – een gelijkspel haalde. En ook dit weekend speelde het gelijk tegen Avanti Stekene. Dat is veelbetekenend. Stekene is een sterke ploeg. Noch min, noch meer: de tegenstander van volgende speeldag mogen we zeker niet onderschatten.”

“Ik hoop dat het niet weer zo’n wedstrijd wordt als vorige week. Geschorsten hebben we niet, maar we missen nog altijd Maxime Cottignie. Hij verzwikte zijn voet. Men spreekt nu van twee weken rust en pas daarna terug te herstarten. Dat wil dus zeggen dat het pas voor na Nieuwjaar zal zijn. Maar niet getreurd, ondertussen willen we toch zeker 6 op 9 halen.”

Titularis

“Ik persoonlijk?” herhaalt Jordy de vraag. “Wel, mijn ambitie is groot om opnieuw als titularis in de ploeg te staan van bij het begin, net als tegen Wielsbeke.”

(MV)