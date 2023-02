Joppe Van Heuverzwyn (SK Roeselare-Daisel A): “We moeten op onze hoede blijven”

Bij SK Roeselare-Daisel A kwamen ze zondag op het kunstgras van Elene-Grotenberge niet verder dan een 2-2-gelijkspel. Een gewonnen punt, zo bleek achteraf, aangezien de wit-zwarten in de Zottegemse rand al na 40 minuten tegen een dubbele achterstand aankeken.

“Onze eerste helft was niet goed”, oordeelt Joppe Van Heuverzwyn (26), die met zijn eerste van het seizoen de Schiervelde-jongens nog voor de koffie opnieuw in de match bracht.

Hinken op twee gedachten

“Na de rust deden we het een pak beter en toen Tibo Van de Velde er op het uur 2-2 van maakte, hadden we zelfs even het gevoel dat er nog meer inzat. Maar omdat die derde goal uitbleef, was het in de slotfase hinken op twee gedachten, ook omdat we het ons na een paar verrassende uitslagen van de dag daarvoor niet konden permitteren om in Elene-Grotenberge te verliezen.”

“Een gevolg hiervan is wel dat we een kans lieten liggen om enkele ploegen die rond ons staan, ik denk dan bijvoorbeeld aan Wielsbeke, nog wat meer onder druk te zetten. Want akkoord, we doen het de laatste weken zeker niet slecht, maar met dit weekend een lastige wedstrijd tegen Overijse in het verschiet moeten we op onze hoede blijven.”

Nieuw contract

De Bredenaar zag zijn goede start op Schiervelde intussen beloond met een nieuw contract. Een opsteker, vermits de flankspeler de voorbije weken – en dus net in ‘transfer time’ – door een scheurtje in de quadriceps net geen twee maanden out was.

“Een vervelende periode, zeker omdat het met enkele nieuwe mensen in de club een beetje gissen was naar wie er zou mogen blijven. Ik ben blij dat ik erbij ben. We hebben een goede bende en onze kern blijft voor een groot stuk dezelfde. Je hoort mij niet klagen.” (SBE)