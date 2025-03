Jong Wervik wordt wachtkamer voor eerste ploeg

Het moet bij Eendracht Wervik (3de afdeling VV A) heel lang geleden zijn dat er alsnog een eigen jeugdspeler de stap naar de eerste ploeg kon zetten. Allicht moet Glenn De Gryse de laatste in de rij geweest zijn. Wervik, en in het bijzonder Dries Verhaeghe, wil daar iets aan doen. Volgend seizoen komt Eendracht met een tweede ploeg aan de aftrap in vierde provinciale onder de naam Jong Wervik.

Dries Verhaeghe, sinds een vijftal jaar bestuurder binnen de jeugdwerking van Eendracht Wervik, is tevens administratief medewerker, juridische bijstand en contacthouder met de stad Wervik. Bovenal draagt hij Eendracht Wervik in zijn hart. “Het moet niet te veel over mij gaan”, zegt de Werviknaar veelbetekenend. Maar ere wie ere toekomt, vanaf volgend seizoen komt Eendracht met Jong Wervik en spelers uit eigen kweek aan de aftrap in vierde provinciale. “Het doel is vooral de vele Wervikse jeugdspelers bij ons te houden en hen een volwaardige kans te geven in het volwassen voetbal in de provinciale reeksen”, legt Dries Verhaeghe uit.

“Starten moeten we doen in vierde provinciale, maar als het even kan willen we binnen de kortste tijd de stap naar derde zetten. Momenteel is de kloof te groot tussen onze jeugd en derde afdeling. En ook onze beloften kwamen in een bijzonder sterke reeks niet aan de bak. Met Jong Wervik willen we vooral de eigen jongeren kansen geven om niet uit te moeten wijken naar de omliggende buren. Momenteel hebben we enkele talentvolle jongeren lopen bij de U15 en U17. Die jongens zijn uiteraard nog niet klaar om de stap te zetten naar de eerste ploeg. Jong Wervik moet als het kan, weliswaar op termijn, de wachtkamer worden voor onze eerste ploeg. Om dat allemaal in de juiste vorm te gieten hebben we vooral een leider nodig die weet hoe hij jongeren moet aanpakken en motiveren. Met Ignace Desplentere, momenteel aan de slag als TVJO bovenbouw bij SK Roeselare, hebben we iemand gevonden die met veel goesting uitkijkt naar zijn nieuwe job en die de Wervikse jongeren een perspectief kan aanbieden om in eigen stad te kunnen voetballen bij de volwassenen. En je weet maar nooit dat er tussen dat jong Werviks geweld enkele jongeren zijn die er dan toch in slagen om de stap te zetten naar de eerste ploeg van ons geliefd Eendracht”, besluit Dries Verhaeghe.

Zondag 9 maart 15 uur: FC Wetteren-Eendracht Wervik.