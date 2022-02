Jonas Taillieu en KM Torhout al sinds half november ongeslagen: “Onze knappe reeks verderzetten”

Met een zuinige 1-0-zege tegen FC Eppegem blijft KM Torhout voortbouwen aan een sterke reeks. De Torhoutenaren maken zondag, ondanks het missen van twee sleutelpionnen, met veel vertrouwen de lastige verplaatsing naar Hamme.

“Tegen Eppegem konden we vroeg scoren en hadden we voldoende kansen om de match dood te maken”, blikt centrale verdediger Jonas Taillieu nog even terug. “Na de uitsluiting van Simon Vandewiele was het in slotfase nog alle zeilen bijzetten om de drie punten in Torhout te houden, maar al bij al was het wel een verdiende zege. Daardoor blijven we mooi op een gedeelde tweede plaats en kunnen we de kloof met de eerste achtervolgers wat verder uitdiepen.”

Het is intussen van half november tegen leider Oostkamp geleden dat KM nog eens verloor. “Dat is de verdienste van ons sterke collectief, zowel op als naast het veld. We kunnen goed een voorsprong vasthouden en hielden al een achttal keer de nul, wat vertrouwen geeft. We toonden ook al onze mentale weerbaarheid door een paar keer een achterstand nog in een zege om te buigen. Allemaal signalen die aantonen dat we staan waar we verdienen te staan.”

De eindronde en promotie leven binnen onze groep

Ook FC Lebbeke, dat met Torhout de tweede plaats deelt, blijft voorlopig winnen. Het beloven dus nog spannende slotweken te worden in derde A, al lijkt leider Oostkamp wel buiten schot te blijven. “Als Lebbeke en Oostkamp blijven winnen, moeten wij vooral zorgen dat we ook geen steek laten vallen. Wat er verder komt, zien we wel. Het zou natuurlijk leuk zijn om de eindronde te spelen en op die manier voor promotie te kunnen gaan. Dat leeft wel binnen onze jonge, ambitieuze groep. We beseffen echter dat de weg nog lang is.”

“Laat ons eerst beginnen met onze wedstrijd van volgende week in Hamme, wat zich andermaal als een lastige partij aankondigt. Thuis verloren we met 1-2-cijfers, maar zat er veel meer in. Met de flow waar we momenteel in zitten, kunnen we wel met vertrouwen richting Hamme afreizen. We kunnen bovendien ook weer een goede zaak doen in de klassering.”

Uitgelezen kans

Met Mehdi Oumedjeber en Simon Vandewiele mist KM wegens schorsing twee belangrijke pionnen. “Maar in het verleden bewezen we al dat we dat kunnen opvangen. Voor de vervangers is het een uitgelezen kans om er vol voor te gaan en zich te bewijzen. We zullen er alles aan doen om onze knappe reeks verder te zetten en het onze concurrenten zo moeilijk mogelijk te maken”, besluit de 22-jarige Izegemnaar, die bezig is aan zijn laatste masterjaar handelswetenschappen en volgend seizoen bij KM aan de slag blijft.

Zondag 27 februari om 15 uur: FC VW Hamme – KM Torhout.