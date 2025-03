Jérémy De Neve (Jong Helkijn 3de provinciale V): “Te weinig loon naar werken met kwaliteit die we hebben”

Jong Helkijn ging vorige speeldag met 0-2 winnen op VK Avelgem B. Met tien punten voorsprong op de nummer 13 zijn de paars-witten zo goed als zeker van het behoud. Komende zaterdag kan Helkijn er nog een schepje bovenop doen door van Kuurne te winnen. “Dat gaan we in ieder geval proberen”, belooft T1 Jérémy De Neve.

“Met de voetbalkwaliteiten die we hebben, krijgen we vaak te weinig loon naar werken. Twee weken geleden hielden we nog leider en bijna-kampioen SV Kortrijk in bedwang. We brengen goed voetbal, krijgen van vriend en tegenstander complimenten, maar we vergeten vaak onszelf te belonen wegens gebrek aan regelmaat. Maar goed, volgend seizoen kunnen we de lat wat hoger leggen met een kern die er wat anders zal uitzien. Zeven spelers gaan andere voetballucht opsnuiven: Ayrton Proenca Ayrton (WS Lauwe), Thibaut Deconninck (?), Louis Voiturier (?), Hugo Engels en Loic Flament Loic (gestopt), Wesley Ghesquiere (Frankrijk) en Yacine Yousfi (?).”

“Acht spelers komen erbij: Gauthier Reynaert en Sean Pardo (FC Moen), Joppe Yserbyt en Joshuan Sturbaut (Avelgem), Bryan Pardo (Otegem), Matthias Catteau (RSC Templeuve), Leo Sadaune (Risquons-Tout) en Clément Martinage (RFC Molenbaix). Mogelijk komt er nog een drietal nieuwe aanwinsten bij. Het zou moeten volstaan om volgend seizoen een plaats in de linkse kolom te ambiëren.”

Honkvast

Jérémy De Neve is aan zijn zevende seizoen bezig bij Jong Helkijn. “Of ik dan nooit aanbiedingen krijg van hogere ploegen? Vorig seizoen nog kon ik kiezen uit een tweetal clubs. Maar ik ben nogal honkvast. Vooral omdat ik mij hier goed in mijn vel voel. Bij Jong Helkijn mag ik mijn ding doen, krijg er veel respect en waardering. En dat is mij meer waard dan geld en een hogere reeks.”

“Ik amuseer mij hier en we hebben een spelersgroep die goed aan elkaar hangt. Dus waarom zou ik het op een ander proberen. Ik zit al behoorlijk lang in het voetbal, weet dat het gras aan de overkant niet altijd groener is”, besluit Jérémy De Neve.