Jens Kindt (KSV Rumbeke) beseft dat januari belangrijke maand wordt

In derde nationale nam KSV Rumbeke een overweldigende start. Spijtig genoeg kon het die vorm niet lang aanhouden en zakte volledig weg, tot nu de derde laatste plaats. Kapitein Jens Kindt beseft dat de januarimaand beslissend zal zijn voor de rest van het seizoen.

“We hadden inderdaad een goeie start. Na drie speeldagen hadden we al zeven punten. Daarna zijn onze uitslagen weggebleven. Het gevolg is dat we nu maar derde laatste meer staan. We haalden nochtans een goed niveau, maar elk foutje wordt direct afgestraft.”

Rechtstreekse confrontaties

“Alvorens de feestdagen in te duiken, gaan we nog eens de koppen bij elkaar steken, want in januari wacht een heel belangrijke maand, met veel rechtstreekse confrontaties, te beginnen bij de buren van SK Roeselare-Daisel A. Ook daar is het al direct van moeten. We hopen op Schiervelde met onze sterkste opstelling te kunnen uitpakken en met een overwinning naar huis te gaan, zodat we met vertrouwen Drongen en Kalken kunnen aanpakken. We gaan dus echt wel kleur moeten bekennen.”

Straks passeert ook Jens bij voorzitter Stefaan Bouckaert om over zijn sportieve toekomst te praten. “Na zeven jaar voel ik me hier nog altijd goed, in deze gezonde club. Als ik de kans krijg, ga ik normaliter bijtekenen”, aldus de bediende uit Roeselare. (SBR)