Jenci Dejonghe (SKRD A) maakt zich geen zorgen over mindere start: “Te vroeg om nu al conclusies te trekken”

In derde nationale A kreeg SK Roeselare-Daisel zaterdag een 4-1 om de oren van titelfavoriet Tempo Overijse. Het was voor de wit-zwarten de tweede nederlaag in drie weken.

“We wisten dat het moeilijk ging zijn om tegen Hamme en Overijse iets te rapen”, zegt Jenci Dejonghe (31), de nieuwe aanvoerder dit seizoen op Schiervelde. “We begonnen in Overijse met een vroege goal nochtans uitstekend aan de match, maar nog voor de rust bracht een doelpunt vanop de stip de thuisploeg opnieuw langszij. Daarna kregen we het steeds moeilijker en in het laatste kwartier zijn we er dan helemaal niet meer uitgekomen. We verdienden beter dan die zware 4-1-cijfers, maar als je ziet wat Overijse in de tweede helft op de mat bracht, dan lijkt het mij zeker geen toeval dat iedereen die ploeg als de titelkandidaat naar voor schuift.”

Beetje van moeten

Het brengt met zich mee dat het voor SKRD, met twee thuiswedstrijden in het verschiet, de komende weken eigenlijk al meteen een beetje van moeten is. “Van moeten is veel gezegd, maar een zege zou ons natuurlijk wel goed doen. Zeker nu zaterdag, want dat zou er dan toch voor zorgen dat we met een ander gevoel naar die wedstrijd van de week erna kunnen. Wat we van onze twee eerstkomende tegenstanders mogen verwachten (Wolvertem Merchtem en Elene-Grotenberge, de huidige nummers vijf en elf, red.)? Geen idee. We zullen het moeten doen met de theorie die we voor de match zullen krijgen.”

Afwachten dus? “Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. Ik ben na drie speeldagen aangenaam verrast van het niveau. Er lijken, op voetbalvlak, maar weinig mindere teams in deze reeks te zitten en dat kan ons spel alleen maar ten goede komen. (SBE)

Zaterdag 24 september om 19 uur: SK Roeselare-Daisel A HO Wolvertem Merchtem.