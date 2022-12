Jenci Dejonghe (SK Roeselare-Daisel): “Niet beloond voor spel”

SK Roeselare-Daisel A gaat de winterstop in op de tiende plaats, nadat het slechts één op negen pakte.

“We eindigden zondag onze eerste seizoenshelft met een 1-0-nederlaag op het veld van Anzegem”, aldus kapitein Jenci Dejonghe (32) uit Heule, die werkt als beveiligingsinstallateur. “Onterecht, want we waren net als een week eerder tegen Stekene de betere ploeg. Het klinkt misschien vreemd na een magere één op negen, maar puur qua voetbalkwaliteit zijn we er de laatste weken op vooruitgegaan. Veel kopen we daar jammer genoeg niet mee. Van onze laatste drie wedstrijden is vooral onze 2-1 in Eppegem ons duur komen te staan. We hadden daar het betere van het spel, maar kregen uit twee fases evenveel doelpunten binnen. Daardoor kunnen we niet even op onze lauweren rusten. Het staat in de rechterkolom allemaal dicht bij elkaar.”

“We beginnen na Nieuwjaar tegen Rumbeke en dat zal meteen een kraker zijn. De komst van Tibo Van De Velde van Winkel zou ons tegen dan wel meer mogelijkheden moeten bieden. De kans is groot dat we in het weekend voor de derby nog een oefenwedstrijd spelen. Wanneer en tegen wie moeten we nog bekijken. Ik ben in ieder geval blij dat we van een afgelasting, en dus ook van een eventuele vroegere start, gespaard zijn gebleven.” (SBE)