Jef Vandemaele miste nog geen minuut bij Mandel United: “Ik leef me ook graag offensief uit”

Mandel United is weer naar de tweede plaats geklommen en staat komende zaterdag opnieuw voor een topper tegen HO Kalken. “Bij hen komt het gevaar van alle kanten, we zijn gewaarschuwd. Maar we spelen thuis en willen onze supporters met een nieuwe zege verblijden”, klinkt het bij verdediger Jef Vandemaele.

Met een zege bij hekkensluiter Avanti Stekene pakte Mandel United opnieuw een driepunter. “In de eerste helft kwamen we op voorsprong, maar lieten we ook na om meerdere goals te scoren. Na de pauze ging de tegenstander met twee spitsen kick&rush-voetbal spelen. We hielden stand zonder echt veel weg te geven en konden in de slotfase nog de bevrijdende 0-2 scoren”, vat Jef Vandemaele samen. De 23-jarige Oost-Vlaming was deze zomer een van de vele versterkingen die werden binnen gehaald. “Ik woon in Sint-Lievens-Houtem, toch wel 50 minuutjes rijden van Izegem. Maar dat doe ik met plezier. Ik startte met voetballen bij het plaatselijke Eendracht Houtem en via Zottegem belandde ik bij Cercle Brugge.”

Ziel uit het lijf lopen

Het was bij Jong Cercle dat Winkel Sport hem vorig jaar wegplukte. “Maar ik kwam daar niet veel aan spelen toe, met de winterstop ben ik toen naar Zelzate getrokken. Met de bedoeling om daar te blijven, maar uiteindelijk besloot ik in te gaan op de interesse van Mandel United. De ploeg zakte wel een reeks, maar er stond hier een ambitieus project en er werden ook wat spelers met naam uit het amateurvoetbal aangetrokken.”

Na 13 speeldagen miste Vandemaele nog geen minuut. “En ik heb ook nog maar één gele kaart, dat valt mee voor een verdediger.” Al blijkt dat niet zijn favoriete positie. “Ik speel uiteraard waar de ploeg mij nodig heeft, maar het meeste plezier heb ik als ik me kan uitleven als box-to-boxmiddenvelder. Dan kan ik verdedigen en aanvallen en de ziel uit mijn lief lopen. In een driemansdefensie op links kan ik ook wel mijn ding doen hoor, ik kan me geregeld eens offensief uitleven.”

Geen 11, maar 25 spelers

Zaterdag komt HO Kalken op bezoek, dat telt twee punten minder dan Mandel United, dat als tweede in de stand een puntje minder heeft dan leider VW Hamme. “Het lijkt wel iedere week te veranderen. Het hangt allemaal dicht op elkaar, één keer verliezen en we kunnen zesde staan. Maar er lijkt al een kopgroep gevormd te zijn en daar moeten we zien bij te blijven. Na Nieuwjaar zal dan het verschil gemaakt worden.”

De ruime kern van Mandel biedt volgens Jef heel wat mogelijkheden. “Als er iemand ontbreekt of uitvalt, kunnen we meteen een volwaardige vervanger inbrengen. We zijn geen groep van elf mensen, maar een team van 25. En ook naast het veld hangt de groep, met jong en oud, goed aan elkaar. Het best eigenlijk van de drie kernen waarvan ik de afgelopen twee seizoenen deel van uitmaakte.”

Zaterdag dus weer een topper in de Skyline Arena. “Ze hebben meerdere spelers die vlot scoren, het gevaar zal dus uit verschillende hoeken komen. Maar we spelen voor eigen publiek en moeten onze fans opnieuw met een driepunter verblijden.” Gillian Vervacke, Liam Prez en Gauthier Libbrecht zijn twijfelachtig. (WVS)