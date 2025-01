Jarne Ledeine (23) trekt naar KVDO

Om in het spoor van leider Veurne en vice-leider Oudenburg te blijven, spelen Meulebeke en Koekelare een cruciaal duel. Want nummer drie gaat op bezoek bij de vierde, met respectievelijk vier en vijf punten minder dan Veurne.

Nadat trainer Steve Swaenepoel werd opgevolgd door Stijn Metsu en Jude Vandelannoite pakte VV Koekelare (2A) twaalf op twaalf. Dankzij vier zeges op rij klommen de zwarthemden naar de derde plaats. “De nieuwe staf legde een paar andere accenten”, weet Jarne Ledeine. “Ook voor mezelf. Ik speelde altijd voorin, maar nu is linksachter mijn hoofdopdracht. Afhankelijk van tegen wie we spelen in 4-3-3 of 4-4-2, maar soms ook als linkerwingback.”

Nationale

In die hoedanigheid kwam Ledeine, leraar lichamelijke opvoeding aan ‘t Saam in Diksmuide, in beeld bij KV Diksmuide Oostende. Na vier jaar Koekelare gaat de 23-jarige voetballer er volgend seizoen aan de slag. “KVDO contacteerde me vorig jaar al, maar toen hield ik de boot af. Deze keer hapte ik wel toe en ga ik het proberen in het nationale voetbal. Ik heb getekend bij de A-ploeg als linkerwingback. Dat wordt een hele uitdaging. Het is een kans die ik moet grijpen. Ik ben al drie keer naar een match gaan kijken. Met Dio Santens, Liam Brochain en Milan Beuckels speelde ik ooit al bij Diksmuide.”

Variatie

Maar eerst de klus bij VV Koekelare afmaken. Onder de nieuwe staf kreeg het eerste elftal net voor de winterstop een positieve vibe. Die in 2025 doortrekken is het opzet, maar in Meulebeke wordt dat niet eenvoudig. “Thuis verloren we met 0-1 van Meulebeke, toen leidersploeg”, herinnert Ledeine zich. “Een match die op een gelijkspel had kunnen eindigen. Dat kunnen we zaterdagavond rechtzetten. Met onze ploeg kunnen we variëren in het spelsysteem. Dat is een belangrijk pluspunt. We trekken met vertrouwen naar de 14 resterende matchen.” (HF)

Zaterdag 11 januari om 19 uur: KFC Meulebeke – VV Koekelare.