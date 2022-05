Jannes Vermeulen en KM Torhout moeten hopen op mirakel voor promotie: “Of we er nog in geloven? Geen idee”

KM Torhout liet tegen Turnhout een unieke kans op promotie naar tweede amateurklasse door de handen glippen. KMT behoudt wel nog een waterkansje op promotie, maar het heeft z’n lot niet meer in eigen handen en moet afwachten of Moeskroen al dan niet blijft bestaan.

In een evenwichtige partij moest KM Torhout met 3-1-cijfers het onderspit delven in Turnhout. “De ontgoocheling was enorm groot”, zucht Jannes Vermeulen. “Het is nog niet vaak zo stil geweest in de kleedkamer. Logisch ook, want we hadden keihard naar deze zondag toegewerkt. Het is een unieke kans die we lieten liggen, wat het extra hard maakt. We waren zeker de evenknie van Turnhout, maar zij waren efficiënter.”

Waterkansje

En dus promoveert KM Torhout niet naar tweede amateurklasse, al blijft er wel nog een waterkansje over. Daarvoor moet KM komende zondag wel winnen van Diest, om vervolgens te winnen van de winnaar van het duel tussen Overijse en Pelt. Als Torhout die twee matchen wint, moet het afwachten of Moeskroen, dat geen proflicentie kreeg en naar tweede amateurklasse zakt, al dan niet blijft bestaan. Als Moeskroen stopt, kan Torhout toch nog promoveren. De weg is dus nog lang. “Of we er nog in geloven? Ik weet het niet”, geeft de 25-jarige rechtsachter uit Oekene toe. “Het blijft gissen wat er met Moeskroen zal gebeuren. Die onzekerheid maakt het extra lastig, zeker na zo’n lang seizoen. We zullen de koppen eens bij elkaar steken. Het is frustrerend dat we het niet meer in eigen handen hebben, maar we zullen er toch alles aan doen om de match van zondag nog te winnen. De tegenstander is ons volledig onbekend, dus ik kan hen niet inschatten. Het is alvast mooi dat we in eigen huis spelen.”

Onzekerheid maakt het lastig, zeker na zo’n lang seizoen

Trots

De ex-speler van Cercle Brugge, Knokke en Wingene koos in de zomer van 2020 voor een overstap richting Torhout. Een keuze die hij zich nog niet beklaagde. “Ik denk dat we heel trots mogen terugblikken op ons seizoen, zeker na een start met 0 op 12. We mogen trots zijn op de volledige groep en de staf. Zelf kan ik ook op een degelijk seizoen terugblikken, al weet ik dat ik nog beter kan en hopelijk komt dat er volgend seizoen uit. Voor mij was het trouwens een logische keuze om al vroeg bij te tekenen. Ik zie geen enkele reden om Torhout te verlaten”, besluit Jannes, die als leerkracht in gesloten jeugdinstelling De Zande in Wingene werkt.

Zondag 15 mei om 15 uur: KM Torhout – Diest.