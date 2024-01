‘In de voetsporen van zijn pa Fanny’: SK Roeselare strikt centrale middenvelder Jelco Schamp (22, HSV Hoek)

SK Roeselare haalde al wat onmiddellijke versterkingen binnen voor dit seizoen, maar ook voor komende voetbaljaargang is men al volop bezig. Zo tekende zopas Jelco Schamp (22). Zijn pa Fanny speelde ooit ook nog voor SKR en is nu trainer van KSV Rumbeke.

Fanny Schamp startte het seizoen nog bij Winkel Sport als T2, maar ging vervolgens aan de slag bij eersteprovincialer KSV Rumbeke. Het was trouwens bij Winkel Sport dat de kleine Jelco destijds begon met voetballen, zijn pa was er immers ook jarenlang actief als voetballer. Het gezin huist nog altijd in Oekene. Jelco vertrok vervolgens via SK Roeselare, naar SV Zulte Waregem waar hij een profcontract mocht ondertekenen. Na een periode bij KMSK Deinze koos hij voor HSV Hoek waar hij ondertussen een vaste waarde is geworden.

Jelco speelde al een goed seizoen bij de Nederlandse amateurploeg, maar gaat het nu wat dichter bij huis zoeken.

Ondertussen tekenden ook al drie jonge talenten bij SKR.