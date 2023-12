“Ik kies voor een ambitieus project”: ook Jan Herreman ruilt Winkel Sport voor SK Roeselare

Niet enkel mecenas Geert Cool en sportief manager Patrick Rotsaert (en straks wel nog wat spelers) maken de overstap van Winkel Sport naar SK Roeselare, ook veiligheidsverantwoordelijke Jan Herreman zet die stap na het seizoen.

Geert Cool stopt als hoofdsponsor bij Winkel Sport en dat betekent dat het team op het niveau van eerste nationale straks stopt te bestaan. Winkel Sport gaat nog verder met de B-ploeg, die straks de A-ploeg wordt. Geert Cool (Defrancq NV) verlaat het voetbal niet en gaat wel nog een significante, financiële inbreng doen bij SK Roeselare. Eerdere raakte al bekend dat Patrick Rotsaert, nu nog aan de slag bij Winkel Sport als sportief manager, ook naar Roeselare trekt. Naar verwachting zullen aan de winterstop enkele en na het seizoen meerdere spelers vanuit Terschueren richting Schiervelde trekken. Maar ook qua omkadering gebeurde er dus nog een transfer. Jan Herreman (58) heeft daar al heel wat watertjes door zwommen en versterkt nu het bestuursteam van SK Roeselare. “Ik zal me er bezig houden met het commerciële en het veiligheidsaspect”, zegt de 58-jarige Heulenaar, die als jeugdspeler zelf nog bij SK Roeselare speelde.

Van TVJO over voorzitter tot veiligheidsverantwoordelijke

Jan Herreman was eerder TVJO bij FC Gullegem, ook een tijdje voorzitter van OMS Ingelmunster en later voorzitter van het Dagelijkse Bestuur van Mandel United. In 2019 bij de promotie naar eerste nationale trok hij als veiligheidsverantwoordelijke naar Winkel Sport dat toen de stap had gezet naar de eerste amateurklasse (nu eerste nationale). “Ik had eerder bij Winkel al mijn beslissing bekend gemaakt om daar te stoppen, een dag later hing SK Roeselare aan de telefoon. Er waren nog mogelijkheden, maar in Roeselare vind ik een ambitieus project terug.” Jan is ook nog veiligheidsverantwoordelijke bij KMSK Deinze (1B). “Maar ik zal de functies bij beide clubs combineren.”