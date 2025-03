Hoog tijd voor winst op verplaatsing voor KSC Wielsbeke

KSC Wielsbeke deed een prima zaak met een driepunter in het degradatieduel tegen de U23 van Beerschot. Er is weer hoop, maar de Hernieuwenburgers moeten nog altijd een kloof van vier punten dichten op Sint-Denijs Sport, dat in zijn inhaalmatch gelijk speelde tegen WS Lauwe. Zondag staat alweer een belangrijk duel op het programma tegen SC Blankenberge.

“Mentaal was het heel belangrijk dat wij de match tegen Beerschot gewonnen hebben”, benadrukt Thomas Coopman. “Er komen natuurlijk nog matchen aan, maar in ons achterhoofd was het een beetje de match van de laatste kans. Verloren wij die zespuntenmatch dan mochten wij wellicht de ambitie om in derde afdeling te blijven opbergen. Wij zijn er natuurlijk nog niet, maar er is alvast nog hoop. Toch begon het niet zo goed tegen Beerschot. In een zwakke eerste helft kwamen wij achter, maar na de rust speelden wij een ander systeem en in vijf dolle minuten scoorden wij drie keer. We kregen nog een lichte penalty tegen, maar wonnen toch verdiend met 3-2.”

“Nu wacht een traditioneel zware verplaatsing naar Blankenberge. Thuis wonnen wij met 3-2, maar op verplaatsing was Blankenberge de afgelopen seizoenen duidelijk ons zwarte beest. Komt daarbij dat wij dit seizoen nog geen enkele keer konden winnen op verplaatsing. Hoog tijd om daar komaf mee te maken. Het is echt ongelooflijk dat wij, met nagenoeg dezelfde kern als vorig seizoen, moeten strijden tegen de degradatie. Wij werden nog door geen enkele ploeg weggespeeld en we krijgen in elke match ook onze kansen. Het probleem is dat we moeilijk scoren en erg veel goals tegen krijgen. Voor de trip naar Blankenberge kunnen we zeker vertrouwen putten uit onze jongste zege. Hoewel één punt in onze situatie onvoldoende is, mogen wij daar vooral niet verliezen. De kloof met Sint-Denijs moeten we snel kleiner maken.” (IVD)