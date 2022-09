Henri Moyaert (SKRD), van tweede provinciale naar derde nationale: “Overstap heel goed verteerd”

In een eerste van twee thuismatchen geraakte SK Roeselare-Daisel zaterdag niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Wolvertem Merchtem. Het blijft voor wit-zwart met vier op twaalf voorlopig dus wachten op een tweede zege.

“Als er één ploeg verdiende om te winnen, dan waren wij het”, zucht Henri Moyaert (29). “Het was tegen Wolvertem zeker niet onze beste wedstrijd. We hadden het lang moeilijk om hun dubbele afweergordel te slopen. Dat lukte uiteindelijk toch, met onder andere nog twee goeie kansen in de laatste vijf minuten. Maar die leidden helaas niet tot een goal.”

“Dat efficiënter zijn wanneer het er echt toedoet, is iets waar we nog moeten in groeien. We hebben te veel kansen nodig om te scoren en tegen een ploeg die ons laat komen, hebben we het bovendien ook moeilijk om in de 16 te komen. We laten het op dat vlak al een paar weken afweten. Er is geen reden tot paniek, maar het zou natuurlijk leuk zijn mochten we dit nu tegen Elene-Grotenberge kunnen keren.”

Moyaert, overgekomen van Kortemark, groeide bij SKRD intussen uit tot een vaste waarde achterin. “Ik heb mijn overstap van tweede provinciale naar derde nationale goed verteerd. Nochtans ben ik een centrale verdediger en speel ik hier op een positie die eigenlijk niet de mijne is. Maar het bevalt mij wel. Ik kan op de flank mijn fysieke capaciteiten kwijt.”

De uitgeweken Hoogledenaar is beroepshalve aan de slag als accountmanager en daar zouden ze op Schiervelde misschien wel eens mee de vruchten kunnen van plukken. “Het klopt dat ik mij achter de schermen wat bezighoud met het commerciële. Heel concreet is dat niet, maar als ik een sponsor kan overtuigen om in deze mooie club te investeren, dan zal ik het in elk geval niet laten”, besluit Henri. (SBR)

Zaterdag 1 oktober om 19 uur: SK Roeselare-Daisel A – E. Elene-Grotenberge.