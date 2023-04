Harold Cool (KSV Rumbeke) focust op behoud: “Als we als vierde laatste eindigen, zitten we safe”

In derde nationale A had KSV Rumbeke een vrij weekend door het afhaken van Anzegem. Een ideaal moment om de batterijen nog eens op te laden voor een moeilijke aprilmaand, te beginnen zaterdag thuis tegen rechtstreeks concurrent Eendracht Aalter.

Winst tegen Aalter is de enige optie, wil men nog meestrijden om het behoud. Dat beseft ook de 35-jarige verdediger Harold Cool, die straks aan zijn negende seizoen begint bij Essevee. “Aalter zal wellicht een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen worden. Thuis hebben we geen andere keuze en moet er gewonnen worden willen we ons eigen lot inzake behoud nog in handen houden.”

“Ginder hebben we finaal een gelijkspel uit de brand gesleept, maar er zat meer in gezien we nog een strafschop misten. Maar naar verluidt is hun ploeg niet echt meer herkenbaar vanuit die tijd. Rond Nieuwjaar hebben ze enkele deftige versterkingen gehaald en door een goeie reeks staan ze nu zelfs al voor ons. Gelukkig voor ons gaat het nu voor hen weer net iets minder.”

Twee plaatsen

Wat is de resterende opdracht nu? “Het is heel simpel: we moeten nog minstens één, maar liefst twee plaatsen opschuiven in de klassering. Als we derde laatste eindigen, moeten we nog barrages afwerken. De vierde laatste is safe. We hopen natuurlijk op die stek te eindigen, want in dat opzicht is ook geïnvesteerd in spelers naar volgend seizoen toe. Het zijn er blijkbaar een achttal geworden waarvan de meeste ervaring hebben in het nationaal voetbal. Samen met de blijvers moeten we een veel ruimere kern hebben, zodat er gemakkelijker schorsingen of blessures opgevangen kunnen worden. Nu wringt daar net het schoentje.”

Zou je ontgoocheld zijn, moest het toch nog fout aflopen? “Natuurlijk. Als we compleet zijn, hebben we een goed niveau voor derde amateur, maar daar wrong net het schoentje en dit was de te krappe kern. Daar heeft het bestuur nu ook al op ingespeeld voor volgend jaar. Zelf doe ik er ook nog een jaartje extra bij. Het zal dan mijn negende seizoen in totaal zijn. Ik ben immers iemand die graag ergens blijft waar het tof is en het is ook bij de deur”, besluit de chauffeur.

(SBR)

Zaterdag 1 april om 19 uur: KSV Rumbeke – KVE Aalter