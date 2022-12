Gregory Hermans (SKRD A) wil vechten tot de winterstop: “Weinig te verliezen tegen Stekene”

Op het slechte veld van KFC Eppegem keek SK Roeselare-Daisel A zondag tegen een verrassende 2-1-nederlaag aan. De troepen van Kurt Vercamp lieten zo een uitstekende kans onbenut om een verlengd verblijf in de derde amateurklasse nu al veilig te stellen.

“Feit is dat we in Eppegem nooit echt in ons normale doen zijn geraakt”, zegt Gregory Hermans (28), die in het verre Zemst vanop de stip het enige bezoekende doelpunt lukte. “Toch waren we de betere ploeg, maar omdat het bij de laatste pass te vaak fout liep, en omdat een lucky goal hen nog voor de rust op voorsprong bracht, stonden we tegen een zwakke thuisploeg na drie kwartier voetballen 1-0 in het krijt. In de tweede helft kwamen we verdiend op 1-1, maar na onder andere een paar prima reddingen van hun doelman, slikten we op de counter in het slot nog een tweede goal.”

Oog op het behoud

“Balen natuurlijk. Zeker als je weet dat we met het oog op het behoud een goede zaak konden doen. De ontgoocheling was groot, maar we moeten hier nu ook niet meer van maken dan nodig is. We zijn al een paar weken op de goeie weg en daar verandert deze nederlaag niet zoveel aan. We zijn van alle West-Vlaamse ploegen, op Anzegem na, het enige team dat min of meer in een positieve flow zit, en daar moeten we ons aan optrekken.”

Er komen voor de Schiervelde-jongens met Stekene en Anzegem nog twee lastige weken aan. “Je zou het net zo goed anders kunnen zien en stellen dat we tegen geen van die twee ploegen veel te verliezen hebben. Ik verwacht mij tegen Stekene aan een open wedstrijd, en ook met Anzegem hebben we na onze misschien wel slechtste prestatie van de laatste maanden nog één en ander te vereffenen. We gaan er in elk geval alles aan doen om met een goed gevoel de winterstop in te gaan.” (SBE)