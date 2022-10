Glenn Maddens (SC Wielsbeke): “Tegen Stekene de draad weer oppakken”

SC Wielsbeke verloor vorig weekend kansloos op het veld van leider Tempo Overijse. Het wilde iets rechtzetten tegen Kalken, maar het werd een tweede nederlaag op rij. Met negen op achttien handhaaft Wielsbeke zich echter nog altijd in de veilige middenmoot.

“Vorige week konden we tegen Tempo Overijse nooit aanspraak maken op punten, maar dat was ook veruit de sterkste ploeg die ik al zag. Ze zullen meedoen voor de hoofdprijzen”, oordeelt Glenn Maddens. “Kalken kenden we als tegenstander in de Beker van België en we wisten dat het opnieuw een zware dobber zou worden. We kwamen snel achter en dat was toch even een domper. Eenmaal bekomen, gingen we op zoek naar de gelijkmaker. Na de pauze kwamen we goed uit de kleedkamer en duwden Kalken weg. De bal wilde er echter niet in en op de counter versierde Kalken een erg lichte strafschop. Toen we tegen scoorden, laaide de hoop weer even op. Een paar minuten later werden we echter opnieuw gevloerd en puntenwinst zat er niet meer in.”

Smalle kern

“Ondertussen is het duidelijk dat wij punten kunnen pakken als we allemaal top zijn, maar tegen Kalken was dat niet het geval. Kwaliteit hebben wij genoeg, maar uit onze smalle kern verdwenen ondertussen de geblesseerden Steelant, D’Hondt en Verschelde en onze keepers Vanwalleghem en De Meyer. Gelukkig doet derde doelman Jari Verhaeghe het erg goed. Na twee nederlagen moeten we proberen punten te pakken op Stekene. Vorig seizoen presteerden ze al sterk en na hun zege op Anzegem klommen ze op naar de derde plaats. Met negen op achttien staan we nog veilig in de middenmoot, maar er moeten snel punten gesprokkeld worden. Een gelijkspel op Stekene zou een goed resultaat zijn, maar een driepunter ideaal. De drie punten meebrengen, is de opdracht.” (IVD)

Zondag 16 oktober om 15 uur: Avanti Stekene – SC Wielsbeke.