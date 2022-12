Gill Vanhulle (SKRD A) weer fit na blessureleed: “Ik was verrast dat ik in de spits stond”

Met minder moeite dan verwacht pakte SK Roeselare-Daisel A zaterdag de volle pot bij Eendracht Wervik (1-3), dat zo dus in het sukkelstraatje blijft.

“We hadden onze schaapjes in Wervik in feite al na een halfuurtje op het droge”, blikt Gill Vanhulle (19) terug op wat voor de wit-zwarten vorige week de vierde zege van het seizoen was. “Na de rust liep het minder, maar omdat de thuisploeg na onze twee vroege goals een paar keer verzuimde om zich opnieuw in de wedstrijd te knokken, is onze zege eigenlijk nooit in gevaar gekomen.”

“Omdat ik toen nog bij Winkel speelde, was ik er in die twee bewuste confrontaties zelf niet bij. Net als mijn broer Jelle, die twee jaar jonger is, heb ik nochtans het grootste deel van mijn opleiding op Schiervelde genoten. Maar doordat ik vorig seizoen bij Winkel zat, en omdat hij al een tijdje out is, zat een keertje samen op het veld staan er de voorbije maanden helaas nog niet in.”

Het was voor de oudste van de twee Vanhulles in Wervik de eerste keer dat hij mocht starten. “En dan nog wel als spits. Ik stond bij Winkel meestal op de flank, maar omdat de trainers blijkbaar eens iets anders wilden proberen, stond ik tegen Wervik een rij hoger. Hoe het ging? Dat moet je aan de coach vragen. Maar het smaakt in elk geval naar meer.”

De Oost-Vlaming Steven De Groot (54) wordt volgend seizoen de nieuwe T1. De Groot, die in onze provincie eerder ook al jeugdtrainer was bij Cercle Brugge, was het laatst in dienst bij Rupel Boom, waar hij na een wissel in de bestuurstop in het tussenseizoen geen nieuw contract kreeg. Welke functie Kurt Vercamp in het nieuwe organigram zal krijgen, staat nog niet vast. Wel is het zo dat Vercamp ook na de komst van De Groot bij de trainersstaf zal blijven.

(SBE)