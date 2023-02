Gerechtigd correspondent Steven Verplancke over algemeen forfait SV Anzegem: “Het gemeentebestuur verdraait een en ander”

“Volgens de Anzegemse schepen van Sport was er een probleem van financiële transparantie bij SV Anzegem”, stelt Steven Verplancke, gerechtigd correspodent van SV Anzegem. “Wij begrijpen dat niet. Ik lees in deze krant dat de gemeenteraad de betoelaging van € 25.000 had goedgekeurd, maar dat ze daarbij transparantie van de besteding ervan eisten. Wij als club zouden dat niet ondertekend hebben. Raar, want van de gemeente uit kregen wij geen enkele vraag in die zin.”

“Niet op papier en ook niet mondeling. Geen mail, geen telefoontje. Wij tasten daarrond in het duister. Ik heb nu bij schepen Ducatteeuw om verduidelijking gevraagd. Aan wie werd die vraag om transparantie precies gesteld? Wij hebben ook geen besluit van die gemeenteraad ontvangen of gezien. Wij vielen van onze stoel toen we dat lazen.”

“Vorige week kwamen we samen met alle spelers om nog wat tekst en uitleg te geven. Als ze naderhand de uitleg van de schepen lezen, dan houden ze ons voor leugenaars. Feit is echter dat er geen oplossingen meer mogelijk waren. De afweging tussen de begroting en de reële cijfers is niet meer in evenwicht. Enige optie bleef een algemeen forfait of de ontbinding van de club. De inkomsten zijn niet meer in staat om alles te bekostigen. Half december werd dat al duidelijk. Ook de spelers wisten dat.”

“Twee weken later konden voorzitter Jean-Pierre Vanden Heede, samen met Fabien Heyse enkele nieuwe sponsors aantrekken. Ze lieten ook weten dat ze mondelinge toezeggingen hadden van de gemeente voor die extra centen. In eer en geweten gaven ze dan ook opdracht aan de coach (Pascal Verriest red.) om de onderhandelingen op te starten, binnen een welbepaalde marge. Hij rondde perfect alle onderhandelingen helemaal alleen af. Feit is dat die beloofde sponsors maar met mondjesmaat kwamen, sommige vaste sponsors betalen plots niet meer. Je kan daar een advocaat opzetten, maar ga er maar aan staan.”

“Dit moet ook nog eens duidelijk worden: die 31.000 euro die we kregen, is de normale sportbetoelaging die elke sportclub in Anzegem krijgt en de terugbetaling van energiekosten die de club in de plaats van de gemeente had gedragen. Eigenlijk was er dus geen enkele euro sponsoring bij. En die 25.000 waarover sprake zijn voorschotten op 2024 en 2025. De schepen van sport is heel ad rem in de krant, maar hij is geenszins betrokken bij wat toch eigenlijk zijn core business is.

We wilden de club niet ontbinden, dat zou tegenover de blijvende schuldeisers niet eerlijk zijn. We zijn dus wel genoodzaakt om forfait te geven met zowel de A, de B-ploeg en de twee beloftenploegen. Alles is binnen bij de voetbalbond. Algemeen forfait dus, maar geen 240 jeugdspelertjes op straat laten staan. Dat was volgens ons de enige en juiste keuze.