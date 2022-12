Geert Broeckaert (KSV Rumbeke): “De overwinning was na negen weken broodnodig”

In derde amateurklasse weet KSV Rumbeke terug wat winnen is. Zaterdag boekte het team van coach Geert Broeckaert een levensbelangrijke 1-2-zege op Eppegem, waardoor het terug iets rustiger in de middenmoot staat.

“Het duurde inderdaad exact negen weken vooraleer we nog eens in het winnende kamp zaten. Bij het voorlaatst geklasseerde Eppegem was het terug geen gemakkelijke wedstrijd, waarbij de spanning tot het einde bleef. Toen het laatste fluitsignaal viel, zag je bij velen een grote opluchting. Ja, ook bij mij want daardoor staan we terug netjes halfweg.”

“Wat we wel al merken, is dat er een serieus niveauverschil is tussen de blijvers en de nieuwkomers in derde amateur. Wij nestelen ons daar eigenlijk mooi tussen en dat is toch superieur, wetende dat buiten Yusrev en Vandenheede iedereen van de kern drie jaar geleden nog in tweede provinciale speelde. Met dus eerder een beperkte kern doen we toch wel mooie dingen.”

behoud realiseren

Zaterdag is leider Tempo Overijse aan de beurt. “Dat is echt een ploeg buiten categorie, zonder te overdrijven. Er loopt daar nu bijvoorbeeld een vlot scorende spits rond die vorig jaar nog in de Spaanse derde klasse speelde. Er is dus zeker een serieus niveauverschil, maar dat gaan we zeker thuis niet laten blijken. Het zal voor de Brabanders zaterdag zeker geen gezondheidswandelingetje worden.”

“Of we ondertussen al de effectieve ambitie uitgesproken hebben? Toch wel. In deze campagne willen we zo snel mogelijk het behoud realiseren, daarna mag alles nog. De spelersgroep beseft dat we hier keihard gaan moeten voor werken, maar ik zie het eigenlijk wel goed komen. Voor volgend seizoen willen we ons deftig versterken zodat we de doelstellingen in derde amateurklasse kunnen opkrikken. In dat opzicht is onze voorzitter Stefaan Bouckaert met de eerste verkennende gesprekken gestart. Hij wil immers dat er straks ook een ruimere kern is om mee te werken. Nu kunnen we schorsingen en blessures echt missen als kiespijn”, besluit de 61-jarige uit Escanafless.

(SBR)