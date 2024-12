Frederick Verhelst (voorzitter Mandel United): “Nu al contractbesprekingen? Eigenlijk te zot voor woorden!”

2024 was een jaar met sportieve hoogtes en laagtes voor KFC Mandel United. Vorig seizoen was de degradatie uit tweede amateur op de laatste speeldag een spijtig feit, nu kijkt men weer vooruit. Sportief gaat het goed, maar voorzitter Frederick Verhelst voerde structureel ook heel wat wijzigingen door en men oogt klaar voor de toekomst. Samen met sportief directeur Bruno Debo ging hij om de gesprekstafel.

Misschien nog wat verder terug in de tijd. Medio 2022 reikt toenmalig bestuurder Frederick Verhelst KFC Mandel United de reddende hand. Spreekwoordelijk dan, in de praktijk is hij het die de club uit het financiële moeras trekt waarin het is beland na de passage van de Strive Football Group. Sportief gaat men na de degradatie uit eerste amateur aan de slag met een kern die samen gesteld wordt met de middelen die voorhanden zijn. Vooral spelers uit de provinciale reeksen en enkele jongens met wat ervaring hogerop moeten het doen. En dat lijkt aanvankelijk goed te gaan. “We stonden halfweg de competitie in de linkerkolom, ongeveer waar KVK Westhoek nu in die reeks staat. Vrij comfortabel, maar als je de laatste vijf wedstrijden maar 1 op 15 haalt en maar één keer scoort… Dan kun je het niet redden. Maar het is sport, je moet je erbij neerleggen”, blikt Frederick Verhelst, ondertussen al voor het derde seizoen voorzitter, nog even terug.

Brede kern is nodig

Mandel United had voor het doek over de degradatie viel al voor het volgende seizoen een ploeg klaar om vlot mee te draaien in de tweede afdeling, maar die moesten dus aan de slag in derde. “Maar al de jongens die zich hadden geëngageerd zijn ook aan boord gebleven, ze geloven in ons project. Neem nu Jarric Buysse, die had jaren in eerste amateur meegedraaid, maar moest plots twee stappen naar beneden zetten. Maar die blijft zich ook volledig smijten voor de club.”

Het resultaat aan de winterstop mag er dan ook zijn. Mandel United volgt op één punt van leider VW Hamme, heeft de vlotst scorende ploeg en in de spelersgroep zit het op en naast het veld goed. “We hadden natuurlijk ook mindere momenten, een offday op Wetteren, op Wervik het niet kunnen afmaken… Je weet dat dat kan gebeuren, een seizoen is immers lang.”

“Er staan zes spelers op twee gele kaarten, we zullen zeker iedereen nodig hebben” (sportief directeur Bruno Debo)

Eind september werd Bruno Debo, die als speler en als trainer al een verleden had bij KFC Izegem, binnen gehaald als sportief directeur. Hij is de club uiteraard ook altijd blijven volgen en had dus zo goed als geen inloopperiode nodig. “De kern is nu veel breder dan vorig seizoen”, zegt de Kortrijkzaan. “En dat is ook nodig, je ziet dat iedereen moet vechten om in de selectie te geraken. Er zitten ook een zestal jeugdspelers die al heel het jaar meetrainen. Ze moeten wat geduld oefenen, maar hun kans komt zeker nog. Want die brede kern zal nodig zijn na Nieuwjaar. Zes spelers staan op twee gele kaarten, we zullen iedereen nodig hebben in deze cruciale maanden. Maar het zit goed met de teamspirit, net voor de winterstop kregen de spelers na de 16 op 18 ook een weekje vrij van coach Angelo Paravizzini en we zijn in groep nog iets gaan eten in ’t Schuttershof in Ardooie. We blijven ook gespaard van grote blessures en wie toch een kwaaltje heeft, keert snel terug. Dat is typisch als het sportief goed gaat. En de eerste ploeg is altijd het uithangbord van je vereniging en straalt ook af op je jeugdwerking en rest van de club.”

VIP-etentje was top

Ondertussen passeren de spelers van de A-kern de revue in gesprekken naar volgend seizoen toe. Maar daar moet er toch iets van het hart bij de voorzitter: “Ik zou hier graag een statement maken naar de andere clubs toe. De transferbedrijvigheid en contractverlengingen beginnen ieder jaar vroeger en vroeger. Het is te zot voor woorden aan het worden”, zucht hij.

Bruno Debo verduidelijkt de strategie van Mandel United: “Er is de keuze gemaakt om vooral weer West-Vlaamse jongens aan te werven, die gasten brengen ook volk mee naar het stadion. Het zit ook goed met de ambiance, na een wedstrijd durft het feestje al eens tot een stuk na middernacht te duren. Als het niet goed zit, dan is iedereen na de match meteen weg. We organiseerden ook een vip-etentje in TC Isis voor de thuiswedstrijd tegen SC Wielsbeke. Dat was top georganiseerd, de meer dan 80 aanwezigen waren echt tevreden”, gaat Debo verder. Voorzitter Verhelst: “We moesten zelfs mensen weigeren. Op zo’n avond komen sommige bedrijfsleiders zelf vragen of ze ‘mogen’ sponsoren, dat wil dus zeggen dat we op de goede weg zijn. Als je ziet welke bedrijven we aan ons kunnen binden: Callant, Skyline, Bordes, Infinity Jobs, Vaibe, Decathlon, Filou, EPDM Solutions… Grote namen die zich graag aan onze ambitieuze club linken. En inderdaad ook Xavier Vanhonsebrouck, die terug is terug als sponsor.”

Ook structureel zetten de veranderingen binnen de club zich verder. Voorzitter Verhelst: “Destijds heeft Paul Seynaeve Mario David binnen gehaald, zelf ben ik bij de club gekomen door Mario. En nu hebben we met Tom Bogaert ook nog een geëngageerd beheerraadslid aan boord gehaald. Zo zet de verjonging zich verder. Ook qua omkadering hebben we ons versterkt, Wim Deprez is algemeen manager geworden van ons dagelijks bestuur en ook Stefaan Vandorpe is van KMSK Deinze terug gekeerd bij de club.”

Maar er kwam ook een nieuwe TVJO, Frank Claeys kwam Stijn Naessens aflossen. “We zijn in eerste instantie dankbaar voor het werk dat Stijn verricht heeft voor de club. Maar we vonden dat het tijd was voor iets anders, niemand is ook groter dan de club. Ook ik als voorzitter niet.”

In het zog van Naessens vertrokken ook enkele jeugdtrainers. Bruno Debo: “Maar ondertussen hebben we dat met mensen als pakweg Jordi Lemiengre al kunnen invullen. Het was best hectisch, ik heb zelf ook weer wat training gegeven”, knipoogt Debo. “Maar de posities zijn nu zo goed als ingevuld en we zijn klaar om weer vooruit te kijken.”

Tweelingbroers Desot

In 2025 hoopt Mandel United sportief zichzelf te belonen met een promotie. Daarvoor zullen de maanden na Nieuwjaar belangrijk worden. “In januari is er een rijtje van vier matchen die we afsluiten thuis met de derby tegen WS Lauwe, de eerste wedstrijd van februari is op het veld van huidig leider VW Hamme.”

Ondertussen worden de gesprekken met de spelers dus verder gezet. “Onder andere met de tweelingbroers Desot, die het prima doen bij ons. Maar iedereen passeert uiteraard de revue. We willen rust en stabiliteit rond de ploeg, dat is nodig als je een prijs wil nastreven.”

En 2025 kondigt zich opnieuw als druk aan, er is de Bordes Cup (paastornooi), de Cold Cup en ook Jeugdcup komt voor de finales opnieuw naar de Skyline Arena. Op vrijdag 21 februari is er in de kantine ook een algemene quiz, op 30 april is er opnieuw Dinner & Dance in het Fabriekspand en het is ook uitkijken naar 2026. Dan is het 100 jaar geleden dat KFC Izegem ontstond. Er komt een boek en allicht een retroshirt. “Mandel is duidelijk on fire”, besluit de voorzitter.