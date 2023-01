Ex-ploegmaats Gianni Derieuw (SK Roeselare-Daisel) en Jens Kindt (KSV Rumbeke) kijken elkaar zaterdag in de ogen: “Voor zulke matchen doe je het”

Het is zaterdag derby-time in de derde afdeling A. Dan nemen SK Roeselare-Daisel A en KSV Rumbeke, de nummers tien en veertien, het op Schiervelde tegen elkaar op. We blikken vooruit met Gianni Derieuw en Jens Kindt, die bij Roeselare twaalf jaar geleden de kleedkamer deelden.

“We moeten voor onze gezamenlijke periode op Schiervelde terug tot bij de beloften”, lachen Gianni Derieuw en Jens Kindt, allebei 31 en wonend in Roeselare. “Lang geleden. (mijmerend) We speelden hier twee jaar samen. Eerst onder Nico Vanderdonck, en dan onder Eddy Verbeeck. Het toeval wil dat we het Roeselaarse hoofdstuk daarna ook op dezelfde manier hebben beëindigd, aangezien we in het tweede jaar na de degradatie samen naar Menen zijn gegaan. Daar begonnen we in eerste provinciale en promoveerden we onder Pascal Verriest al na één seizoen naar bevordering. Een fantastische trainer. Het is geen toeval dat hij het met Anzegem zo goed doet.”

Dat brengt ons meteen bij de prestaties van jullie huidige clubs. Die bleven voor de winterstop, zowel bij SKRD als bij KSV Rumbeke, enigszins onder de verwachtingen?

Jens Kindt: “Klopt. We begonnen nochtans goed, met overwinningen tegen Anzegem en Wervik, en een puntje tegen Drongen. Daarna ging het een stuk minder. Met onze huidige veertiende plaats als gevolg. We hadden er meer van verwacht. Niet zozeer op voetbalvlak, want onze matchen waren lang niet altijd zo slecht, maar wel op het vlak van resultaten. Als je het over de hele lijn bekijkt, dan hadden we misschien wel vijf of zes punten meer verdiend.”

Gianni Derieuw: “Het hangt in deze reeks vaak ook van de details af. Ik zie veel gelijkenissen tussen het seizoen van Rumbeke en dat van ons. Met het verschil wel dat het bij ons een beetje vaker op en af was. Maar ook wij hebben er nogal wat matchen op zitten waar meer inzat. Het verschil tussen de ploegen is meestal niet zo groot. Op misschien de twee titelkandidaten, Tempo Overijse – ik was er tegen hen niet bij – en Voorde-Appelterre, na dan.”

Dat maakt wel dat het zaterdag eigenlijk voor alle twee een beetje van moeten is.

Kindt: “Voor ons nog iets meer dan voor Roeselare. We kunnen ons, met vijf punten minder, dit weekend eigenlijk geen nieuwe misstap veroorloven. Maar we hebben niets te vrezen. Van de drie keer dat we in de laatste twee jaar tegenover elkaar stonden, lieten we het eigenlijk alleen maar de eerste keer echt afweten. De twee keer daarna kon het alle kanten uit.”

“Niks leuker dan spelen tegen bekende gezichten”

Derieuw: “Had er in oktober één ploeg moeten winnen (het werd toen 0-0, red.), dan was dat Rumbeke. Het lag toen dicht bij elkaar. Ik vind Rumbeke een goeie ploeg. Zij spelen iets nadrukkelijker vanuit de organisatie, maar als je jongens hebt lopen zoals een Jens, of een Nalli, of een Tyvaert, dan is dat niet onlogisch.”

Met de komst van Tibo Van De Velde kreeg de Roeselaarse selectie in de winterstop in elk geval een kwaliteitsinjectie?

Derieuw: “Een speler met zo’n linkervoet kan elke ploeg goed gebruiken. Het is geen geheim dat onze problemen zich vooral op het offensieve vlak situeren. Hoe we het zaterdag zullen aanpakken? Dat is voer voor de coach. We deden het dit seizoen in de spits al met Descheemaecker, met Hermans, met Prinsier… De plaatsjes zijn duur, maar dat kan ons alleen maar beter maken.”

Kindt: “Een luxeprobleem (lacht). Bij ons bleef de kern dezelfde. Maar we staan gelukkig compleet. Onze krappe selectie zorgde er voor Nieuwjaar wel eens voor dat er niet veel mocht gebeuren.”

Hoe groot schatten jullie de kans dat jullie volgend jaar opnieuw tegenover elkaar staan?

Derieuw: “Oei, goeie vraag (schatert). Nee, serieus, ik hoop: groot. Het zou een goeie zaak zijn mochten we er alle twee in blijven. Dit zijn de matchen waarvoor je het doet. Zonder afbreuk te doen aan de misschien wat minder aantrekkelijke ploegen in de reeks: niets is leuker dan een match spelen die wat volk op de been brengt, of de wei in te moeten tegen een ploeg waar het vol met bekende gezichten loopt.”

Kindt: “Dat is zo. Het zal niet vanzelf gaan, maar we gaan er hoe dan ook alles aan doen om ons te redden. Je wil als voetballer altijd zo hoog mogelijk spelen. Ik ben blij met het parcours dat ik al heb afgelegd. En het is niet omdat we stilaan in de herfst van onze carrière zijn, dat de goesting er daarom niet meer is.” (SBE)

Zaterdag 14 januari om 20 uur: SK Roeselare-Daisel A – KSV Rumbeke.