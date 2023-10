Eerste nederlaag voor Jens Decoster en SC Wielsbeke: “We wisten dat Blankenberge gevaarlijk kon zijn”

Het is gebeurd. SC Wielsbeke leed thuis tegen SC Blankenberge zijn eerste nederlaag van het seizoen. Ondanks het eerste verlies blijft Wielsbeke afgescheiden aan de leiding en beschikt het over de beste papieren om volgende week op Westhoek de eerste periodetitel te vieren.

Zeven wedstrijden was SC Wielsbeke ongeslagen. Vorige zondag kwam aan dat mooie liedje een einde. De jongens van T1 Dieter Lauwers slikten tegen een uitgekookt Blankenberge met 0-2 hun eerste nederlaag. “Vooraf wisten we dat een ervaren Blankenberge gevaarlijk uit de hoek kon komen”, aldus Jens Decoster. “Zeker nadat de kustploeg vorige week met 1-6 werd afgetroefd door Westhoek. Blankenberge kwam geprikkeld aan de aftrap zette een laag blok neer waarop wij onze tanden stuk beten. Jammer dat we onze eerste nederlaag voor eigen volk incasseerden. Anderzijds, er zijn geen potten gebroken. Tenslotte, hoe langer we ongeslagen bleven, hoe dichter de eerste nederlaag er zat aan te komen.”

Draai gevonden

Jens Decoster is na zes jaar FC Gullegem dit seizoen opnieuw naar de Wielsbeekse schaapstal teruggekeerd. “Bij Gullegem, in een mooie en sterke reeks, heb ik mooie tijden beleefd”, blikt de 28-jarige Wielsbekenaar tevreden terug. “Gullegem is een familiale, warme club. Best te vergelijken met SC Wielsbeke. Ook die kwaliteiten vind je hier terug. Het was allicht ook niet toevallig dat Gullegem destijds bij Wielsbeke kwam shoppen. Samen met Thomas Coopman, Robbe Dekiere en doelman Vanderbeken hebben wij toen de overstap gemaakt. We vonden er meteen onze draai. Net zoals we dit seizoen bij Wielsbeke geen tijd nodig hadden om ons opnieuw aan te passen. Met zeven gewonnen wedstrijden op rij overtroffen we de stoutste verwachtingen. Ik weet dat onze T1 Dieter Lauwers dit seizoen de lat hoog legt, voluit gaat voor de titel. Wij gaan uiteraard met veel goesting mee in zijn verhaal. Maar vooraleer we onze trainer op zijn wenken kunnen bedienen wacht ons nog een lange en harde strijd”, besluit Jens Decoster. (AV)