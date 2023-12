Eendracht Wervik ziet uit naar match tegen viceleider Wielsbeke

Na drie nederlagen op rij maakt Eendracht Wervik zondag de verplaatsing naar SC Wielsbeke dat sedert de vorige speeldag niet langer aan de leiding staat in 3de Afdeling A. KVK Westhoek is nu de nieuwe leider. Komend weekend is spits Kenzie Vandeputte er alvast niet bij. Tegen SC Blankenberge (0-3) afgelopen zaterdag kreeg hij tweemaal geel.

Het team van trainer Jakob Crombez heeft dezer dagen offensief alvast geen overschot. Louis Vandepitte, Gianni Lingier (schouder) en Laurent Vandamme waren er allemaal niet bij. Lingier en Vandamme (trap) vielen bij de vorige verplaatsing op Elene-Grotenberg uit. Middenvelder Tim Van Den Bogaerde was er toen niet bij maar stond zaterdag weer aan de aftrap.

“Al kan ik in de duels wegens een gekneusde rib niet voluit gaan”, vertelt Tim. “In de vorige thuismatch tegen Eendracht Aalter kreeg ik in een kopduel een knie tegen mijn ribben.”

Aanvallend voetbal

De verplaatsing naar viceleider SC Wielsbeke is alvast een mooie affiche. “Voor mij is het geen verrassing dat Wielsbeke bovenaan meedraait want ze spelen aanvallend voetbal”, blikt Tim vooruit. “Ze komen links en rechts. Ze hebben lopers, ook zonder bal. Het is een blok dat er staat. Er zit ook diepgang in die ploeg. Ze zijn niet afhankelijk van één bepaalde speler en hebben spelers waarop ze kunnen rekenen om af te werken. Die hebben we ook maar de efficiëntie ontbreekt.”

Wisselvallige resultaten

Tegen Blankenberge was de Tabaksploeg alvast niet goed. “Ik voel gelatenheid”, klinkt het. “We zijn een ploeg die op voorsprong moet komen en op zo’n moment is het nog moeilijk om te winnen tegen ons.” De kustploeg kwam op voorsprong na een penalty. Doelman Dylan Olievier kreeg geel na een fout op Giovanni Longueville die centraal voor hem opdook.

“Volgens mij was het geen strafschop maar Dylan gaf toe dat hij de speler geraakt heeft”, zegt Van Den Bogaerde (31). “Het was trouwens goed uitgelokt door Longueville. Hij heeft Dylan gezocht en gevonden.”

Opmerkelijk is alvast dat Eendracht Wervik qua punten heel wisselvallig presteert. Het begon met 9 op 9 maar dan volgde een 0 op 9. Na tweemaal op rij een gelijkspel volgde weer een 9 op 9, gevolgd door nu opnieuw een 0 op 9. (Erik De Block)