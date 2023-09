Eendracht Wervik krijgt eerste kunstgrasveld: “Eindelijk!”

Derdeklasser Eendracht Wervik krijgt tegen komend seizoen op terrein 1 een kunstgrasveld. De stad voorziet hiervoor een krediet van 500.000 euro. Komende dinsdag buigt de gemeenteraad zich over de goedkeuring. In de toekomst zullen ook provincialers SK Geluwe en Sparta Kruiseke op kunstgras spelen. Het lokaal bestuur investeert ook in ledverlichting op de terreinen van Eendracht Wervik en SK Geluwe.

De vraag naar een kunstgrasveld is er al een aantal jaren. “Eindelijk, we zijn een hele stap dichterbij”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) tijdens de voorstelling in het stadhuis. De aanleg van een eerste kunstgrasveld zal één jaar vroeger gebeuren dan oorspronkelijk was voorzien het meerjarenplan.

“Aan de hand van enkele criteria en ook op advies van de sportraad, namen we de beslissing om dat eerste kunstgrasveld te voorzien op de sportsite Virovios”, zegt de bevoegde schepen. “Logisch ook want Eendracht Wervik speelt van onze drie clubs op het hoogste niveau en telt bovendien de meeste jeugdspelers.”

Club bouwheer

“Het bestuur van de club mocht zelf kiezen op welk van de drie terreinen het kunstgras komt. De keuze viel op het eerste terrein waar het eerste elftal aantreedt. Na overleg met de club wordt Eendracht Wervik aangeduid als bouwheer en geeft de stad een investeringssubsidie aan de club. Op voorstel van de stad zal de club een studiebureau aanstellen voor de opmaak van het dossier en de opvolging van de werken gezien de complexiteit van de opdracht en de noodzakelijke omgevingsvergunning. De club zal hiervoor kunnen rekenen op de medewerking en inzet van de sportdienst. De club kiest ook de aannemer.”

“De aanleg van een kunstgrasveld en de investering, is de aanleiding om toch een retributie aan te rekenen”

Voor de aanstelling van een studiebureau, de aanleg van een kunstgrasveld, de omgevingswerken, de aankoop van basismateriaal voor het onderhoud van het veld voorziet de stad een investeringssubsidie van 500.000 euro. Aanvankelijk was een budget van 430.000 euro voorzien.

Retributie

“De aanleg van een kunstgrasveld vraagt een grote financiële inspanning van de stad”, aldus Geert. “De voetbalclubs zijn voor het ogenblik vrijgesteld van retributie voor het gebruik van sportterreinen. Dit in tegenstelling tot de binnensportclubs, zoals bijvoorbeeld BBC Wervik. De aanleg van een kunstgrasveld en de investering, is de aanleiding om toch een retributie aan te rekenen. Deze is gebaseerd op de tarieven zoals we die hanteren in de sportcentra Ter Linde en De Pionier. We kiezen voor een jaartarief van 2.550 euro, jaarlijks te indexeren en een eerste keer te betalen na het seizoen 2025-2026.”

In de overeenkomst tussen de stad en de club zijn ook een aantal bepalingen opgenomen. De club kan onder geen enkel beding het terrein onderverhuren. De stad staat in voor het jaarlijks groot onderhoud van het veld, de club is verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud. De stad kan, rekening houdend met de trainingsuren en wedstrijduren van de club, altijd het veld ter beschikking stellen voor school- en buurtsportactiviteiten, liefhebbersvoetbal en andere clubs. Eendracht Wervik moet altijd één van de drie terreinen beschikbaar houden voor liefhebbersvoetbal. Het kunstgrasveld moet maximaal beschikbaar gesteld worden voor het jeugdvoetbal. Terrein 3 zal buiten de trainings- en wedstrijduren maximaal voorbehouden worden voor spelende kinderen en jongeren uit de buurt.

Ledverlichting

“Uiteraard zijn we zeer tevreden”, zegt Dries Verhaeghe namens Eendracht. “Kunstgras is naar onze jeugdwerking toe bijna noodzakelijk geworden. Het gaat de trainingscapaciteit ten goede komen. Kunstgras zal de beleving en ambiance rond terrein 1 maximaliseren.”

Terrein 2 van Eendracht Wervik krijgt ledverlichting. Het gaat om een investering van 24.066,99 euro. De installatie zou eerstdaags beginnen. Het omschakelen naar ledverlichting op het eerste terrein volgt komend jaar. Hiervoor is een krediet voorzien van 40.000 euro. “In 2025 is dan nog eens 25.000 euro voorzien voor ledverlichting op SK Geluwe, waar het tweede terrein al ledverlichting heeft”, zegt schepen Bossuyt.