Doelman Leandro Depaepe terug op het oude nest bij SK Roeselare: “Dit voelt echt als thuiskomen, ik heb niet lang getwijfeld”

Dat Leandro Depaepe in volle voorbereiding de overstap maakt van R. Knokke FC (eerste nationale) naar SK Roeselare (derde afdeling VV) zal voor velen als een verrassing komen. “En ik was zelf ook verrast toen ik een telefoontje kreeg van mijn jeugdclub. Maar eerlijk: ik heb eigenlijk niet getwijfeld. Hier is veel ambitie en het voelt ook gewoon als thuiskomen.”

Leandro Depaepe is pas 27 jaar, maar heeft er al een hele carrière op zitten. De Wingenaar begon te voetballen bij KVC Wingene. “Maar al na een half jaar kwam SV Roeselare mij er halen. Ik ben er ook elf jaar gebleven. Het was gewoon mijn club ook, ik herinner me nog dat ook mijn communiefoto’s op Schiervelde waren genomen. Ik maakte ook de promotie mee naar eerste klasse, daar is nog een mooie foto van waarbij ik op de schouders van doelman Jurgen Sierens zit.”

Leandro Depaepe mocht op de schouders van Jurgen Sierens bij het promotiefeest naar eerste klasse, een foto die hij duidelijk nog koestert.

Debuteren in een eerste elftal deed Leandro op 17-jarige leeftijd bij KFC Izegem. “Ik heb er vier jaar gespeeld en op jonge leeftijd al veel ervaring kunnen opdoen. Na de fusie tot Mandel United ben ik naar SCT Menen vertrokken waar we kampioen speelden in derde amateurklasse. Daarna koos ik voor KSKV Zwevezele waar ik vier seizoenen actief was en we de promotie naar tweede amateurklasse afdwongen.”

Leandro Depaepe was amper 17 jaar toen hij debuteerde in het eerste elftal van KFC Izegem. © VDB

Toen KSKV Zwevezele de stekker uit het A-elftal trok, verkaste Leandro naar het ambitieuze R. Knokke FC. Daar stond hij nog onder contract en bedoeling was dat hij samen met Merveille Goblet om de positie van titularis onder de lat bij de eerstenationaler zou strijden. “Ik zag dat ook helemaal zitten, tot sportief manager Erwin Poffé namens SK Roeselare belde. Ik heb ook nog een gesprek gehad met onze trainer in Knokke (Jannes Tant, red.). Hij geloofde erg in mij en dat doet ook deugd. Maar eerlijk: sinds SK Roeselare belde zat ik al met mijn gedachten daar. Het is gewoon weer thuiskomen daar. In het tussenseizoen waren er ook andere aanbiedingen, maar dat voelde niet hetzelfde als Roeselare.”

“SK Roeselare heeft nog een transfersom moeten betalen voor mij, maar ik ben blij dat de clubs er onderling uit gekomen zijn”

Maar ook de twee clubs moesten het onderling nog eens worden. Depaepe lag immers nog onder contract, SK Roeselaere moest dus nog een transfersom ophoesten. “Ik weet dat het niet evident was, ook omdat er nog een vervanger voor mij moest gezocht worden, maar ik ben blij dat de clubs er uit geraakt zijn. Mijn job bij Vaillant waar ik als vertegenwoordiger werk slorpt steeds meer tijd op en ik woon nu in Rumbeke, op een handvol minuten van Schiervelde. SK Roeselare is ook ambitieus, als je ziet dat jongens als Kristof D’haene hier rondlopen. Brice Verkerken maakt net als ik de stap van eerste nationale naar hier en dan zijn er nog heel wat nieuwkomers die een versterking zullen betekenen.”

Meerjarig contract

Zijn handtekening moest nog effectief zetten. “Maar ik teken zeker een meerjarig contract en vanavond (dinsdag 25 juli, red.) train ik voor de eerste keer mee. Ik zie het volledig zitten. Met deze ploeg mogen we ook op de top vijf mikken. Ik ken er uiteraard heel wat spelers en ook met keepertrainer Pedro Versavel heb ik nog gewerkt.”

Een doelmannencarrousel lijkt nu in gang gezet. Aan de basis daarvan ligt natuurlijk de blessure van Anthony Degrendel (hernia) die voor onbepaalde tijd out is en de Roeselaarse goal dus niet kan verdedigen. “Ik kijk met veel goesting uit naar het seizoen”, laat Leandro Depaepe er geen twijfel voor bestaan.