Doelman Emiel Martens verlengde zijn contract bij KSV Oostkamp: “Eén nadeel: ik speel niet”

Voor hij naar de Valkaart kwam, verdedigde Emiel Martens de netten van Eendracht Vinkt, Sparta Petegem en KV Kortrijk, waar hij meetrainde met de eerste ploeg. KMSK Deinze en SKV Zwevezele volgden. Nu is hij bezig aan zijn eerste jaargang in Oostkamp en verlengde zopas zijn contract.

Nochtans kwam Emiel Martens nog geen minuut in actie met het vlaggenschip. De sportieve ballenpakker legt zich erbij neer, maar traint dat de stukken eraf vliegen. “Pech hoort bij de sporthobby. In Zwevezele botste ik op een rivaal die te sterk bleek. Bij Oostkamp blesseerde ik mij kort voor de competitiestart. Vanaf de eerste wedstrijd keepte Milan Iket op een zodanig hoog niveau dat hij vanzelfsprekend bleef staan. Van in de dug-out zag ik de ploeg grandioos presteren, week na week. Zeg nu zelf, drie keer gelijk spelen en voor de rest alles winnen: beter kan toch niet!”

Mochten we de titel pakken, heb ik daar toch ook een aandeel in

Bevestigen

“Net dat wordt nu onze immense uitdaging: bevestigen op het niveau van grootste onderscheiding. We starten met de verplaatsing naar Lebbeke op zaterdagavond, al meteen een heel stevige opponent en onze naaste achtervolger. We hopen de reeks zonder nederlaag verder te zetten. Ondanks onze leiderspositie, is er van druk geen sprake. We trainen en spelen als beste vrienden, alles is tot in de puntjes geregeld en het bestuur leeft met ons mee. Er is één nadeel: ik speel niet. Toch ben ik er telkens bij en blijf ik geconcentreerd. Mocht er iets gebeuren met de titularis, wat ik hem absoluut niet toewens, dan moet ik er meteen staan. Met dit idee in het achterhoofd tekende ik bij: ik wil in Oostkamp bewijzen dat ook ik klaar ben voor het grote werk. Met het grootste respect observeer ik de prestaties van Milan Iket. Samen genieten we van de specifieke trainingen van Thierry Kestremont en voor elke wedstrijd tracht ik mijn maatje zo goed mogelijk op te warmen.

Titel

Aan de titel denken wij nog niet. Mocht het zover komen, dan heb ik toch ook mijn aandeel, al was het maar door mijn collega scherp te houden. We hebben ons serieus versterkt met de komst van Louis Declerck van Knokke, die meteen inzetbaar is. De weg is nog lang, we legden amper de helft van het parcours af. Anderzijds, die acht punten bonus neemt niemand ons zomaar af. (JVH)

Zaterdag 29 januari om 20 uur: FC Lebbeke – KSV Oostkamp.