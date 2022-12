Doelman Dylan Olievier (Eendracht Wervik – 3A): “We worden steeds meer een geheel”

Eendracht Wervik staat zaterdagavond voor een heel moeilijke verplaatsing naar leider Tempo Overijse. In de strijd om het behoud deed de Tabaksploeg afgelopen weekend een slechte zaak want concurrenten FC Eppegem en Elene-Grotenberge wonnen beiden. Eendracht Wervik staat nu voorlaatste.

Eendracht Wervik staat zaterdagavond voor een heel moeilijke verplaatsing naar leider Tempo Overijse. In de strijd om het behoud deed het vorig weekend een slechte zaak, want concurrenten FC Eppegem en Elene-Grotenberge wonnen. Eendracht staat nu voorlaatste.

Het team van trainer Jakob Crombez speelde vorige zaterdag thuis tegen KVE Drongen voor de vierde keer gelijk (2-2). “We hadden heel de wedstrijd in handen”, zegt doelman Dylan Olievier. “We waren goed voorbereid en wisten perfect wat de bezoekers gingen doen. Maar we gaven het tweemaal zelf weg en hadden pech in de afwerking.” Gianni Lingier stond na blessure voor het eerst aan de aftrap en miste in de tweede helft centraal voor doel van dichtbij een open kans.

Het verschil met Drongen blijft twee punten. De bezoekers hebben wel een wedstrijd minder. Geel-rood telt nu tien punten. Om het behoud te verzekeren zullen er wellicht dertig nodig zijn. “Het gaat de betere kant uit”, klinkt de goalie hoopvol.

“De laatste weken gaat het qua spel beter en beter. Ons team begint meer en meer een geheel te worden.”

Geroteerd bekken

De ex-doelman van Excelsior Moeskroen, KV Kortrijk, KSCT Menen, Torhout en KVK Westhoek sukkelde lang met een geroteerd bekken. “Ik trok naar een osteopaat en bezocht een sportdokter die zei dat ik zes weken niks mocht doen. Via via belandde ik dan bij een kinesist in Poperinge, en na één sessie was er al beterschap. De laatste drie à vier weken heb ik geen last meer. Ondertussen ben ik mijn niveau aan het opkrikken.”

Zaterdag speelt geel-rood bij Tempo Overijse. Dat won met een forfaitscore op SV Rumbeke en verloor nog maar één keer. “We hebben daar niks te verliezen, maar alles te winnen”, zegt Olievier. “We zijn nog geen enkele keer weggespeeld.”

