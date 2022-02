Diego Bragard (KSV Oostkamp) na draw in Lede: “Nu tonen dat we een tegenslag een plaats kunnen geven”

Terwijl naaste achtervolgers Torhout en Lebbeke zegevierden, geraakten de jongens van coach Kurt Delaere niet verder van een puntendeling op bezoek bij Jong Lede. KSV Oostkamp telt, met nog elf duels voor de boeg, nu negen punten voorsprong. Op de Valkaart blijven ze beweren dat er nog niet aan de oppergaai wordt gedacht.

Diego Bragard wordt door quasi alle opponenten bestempeld als de beste linkerflank uit de reeks.

“Het is onvoorstelbaar dat we in Lede de halve inzet te grabbel hebben gegooid”, blikt hij terug. “Wij balen allemaal verschrikkelijk. Paal en lat verhinderden meerdere goals en het dient gezegd dat die thuiskeeper verdomd goed zijn job deed. Kort voor rust kwam dan toch het verlossende doelpunt op het bord en het leek erop dat de klus geklaard was. Eén minuut voor affluiten echter incasseerden we ongelukkig die gelijkmaker. Natuurlijk wijs ik niemand met de vinger, maar het was zo’n duel waarin we geen greintje meeval hadden. Voor het eerst dit kampioenschap overkwam ons zoiets.”

Ongeslagen

“Het niveauverschil tussen tweede provinciale en derde nationale heb ik probleemloos verteerd. Het loopt lekker. Nu moeten we bewijzen dat we een tegenslag kunnen plaatsen. We hebben nog altijd niet verloren en er wacht ons nu een nieuwe moeilijke opdracht: een thuismatch tegen Erpe Mere United, de huidige nummer vijf. Wij recupereren een aantal jongens, maar dat is van geen tel. Wie op het veld staat, geeft het beste van zichzelf. In Lede voetbalden we op een akker, nu mogen we opnieuw op ons wondermooie kunstgras spelen. Dat alles pleit in ons voordeel, maar het blijft altijd uitkijken – we hadden in Lede met een karrenvracht goals verschil moeten winnen, hé.” (JPV)

Zaterdag 19 februari om 19.30 uur: KSV Oostkamp – Erpe Mere United