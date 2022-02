Derde invalbeurt voor Tosin Thompson (19) bij KM Torhout: “De jeugd krijgt hier veel vertrouwen”

Met een knappe 1-2-zege in Erpe-Mere blijft KM Torhout op toerental. Het zet de indrukwekkende reeks verder en blijft intussen de eigen jeugd volop kansen geven. Zo mocht de 19-jarige Tosin Thompson al voor de derde keer dit seizoen invallen.

Dat trainer Stijn Meert niet bang is om jong talent van eigen bodem kansen te geven, werd in Erpe-Mere nog maar een keer duidelijk. Bij een 1-2-stand dropte hij in de slotfase jeugdproduct Tosin Thompson in de ploeg.

“Het was de derde keer dat ik bij de eerste ploeg mocht invallen. Als je een voorsprong moet vasthouden, brengt zo’n invalbeurt natuurlijk wel wat extra stress met zich mee, maar ik had wel vertrouwen in een goede afloop. In een moeilijke match op een zwaar terrein hebben we als ploeg hard gewerkt om de voorsprong vast te houden en deze overwinning uiteindelijk over de streep te trekken.”

Hier mogen veel jonge spelers trainen met de A-kern. Zo leer je bij

Het benadrukt nog maar eens hoe hard ze in Torhout inzetten op de eigen jeugd. “Als jonge gasten voelen we het vertrouwen van de technische staf. Er mogen veel jeugdspelers meetrainen met de A-kern; dat is voor ons een mooie kans om bij te leren en het niveau op te pikken. Voor het seizoen had ik niet meteen verwacht nu al mijn kans te krijgen, maar als je al een volledig seizoen mee traint, doet het wel deugd om ook eens iets voor de ploeg te kunnen betekenen in een competitiematch.”

“Nu moet ik mezelf blijven bewijzen in de matchen met de beloften, en daarna zien we wel hoe ik me verder kan ontwikkelen. Ik doe alles op mijn eigen tempo”, aldus de jonge aanvaller uit Zedelgem, die een Belgische moeder en Nigeriaanse vader heeft.

“Tot bij de U10 voetbalde ik in Zedelgem, om daarna naar Torhout te trekken. Bij de U16 werd ik weggeplukt door KSV Roeselare, waarna ik vorig jaar van bij de U18 van KSV Roeselare terugkeerde naar de beloften van KM. Ik combineer het voetbal met studies LO en bewegingsrecreatie aan HoGent. Die combinatie gaat tot nu toe vlot.”

Lijn doortrekken

KM blijft het uitstekend doen en staat nog steeds gedeeld tweede met FC Lebbeke.

“Het is niet mijn taak om over ambities te spreken; dat laat ik aan de trainer en de meer ervaren jongens over, maar ik hoop dat we de goede lijn van de voorbije maanden gewoon door kunnen trekken. Zaterdag ontvangen we Eppegem. Of ik er weer bij zal zijn, weet ik nooit op voorhand, dus het wordt afwachten”, besluit Tosin, die volgend seizoen bij Torhout aan de slag blijft.

Zaterdag 19 februari om 19.30 uur: KM Torhout – KFC Eppegem A