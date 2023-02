Derde amateurklasser SV Anzegem stopt per direct: “Ik ben er echt kapot van”

Het verhaal van derde amateurklasser SV Anzegem komt per direct ten einde. “De beloofde 25.000 euro van de gemeente werd niet gestort”, zucht voorzitter Jean-Pierre Van den Heede. “De gemeente de zwarte piet doorschuiven, is te gemakkelijk”, repliceert de bevoegde schepen.

“Gisterenavond was er vergadering met bestuur en de gemeente, maar niemand van de gemeente was aanwezig”, opent voorzitter Jean-Pierre Vanden Heede. “Uit schaamte denk ik, omdat de beloofde 25.000 euro niet gestort werd. Er is beslist om een algemeen forfait te geven voor beide ploegen. De gemeente heeft moedwillig de doodsteek gegeven aan onze ploeg in 3A. Het wordt nu duidelijk dat de gemeente niet geïnteresseerd is in een ploeg die nationaal speelt en dat ze gewoon volgend jaar verder wil doen in 4de provinciale met de strekking in het bestuur die achter de B-ploeg staat. Ik ben er echt kapot van”, aldus nog de voorzitter.

Wie moeten we geloven?

Trainer Pascal Verriest blijft ook in het ongewisse: “Ik kan er eigenlijk ook niet veel van vertellen. Ik ontving ook maar een telefoontje, zoals iedereen. Ik hoor nu ook dat de gemeente van een vergadering niets afwist. Wij weten ook niet meer wie te geloven. Waar ik het lastiger mee heb, is dat je probeert spelers aan te trekken voor volgend seizoen, met toch enkele beloftes. Ik kan wel bevestigen dat tot nu iedereen correct betaald is geweest, met uitzondering van de maand januari. Mogelijk komt dat ook nog wel in orde. Trainen doen we zeker niet meer. Maar het nieuws is nu nog maar pas uitgelekt, we zien wel of we met de spelers nog eens samenkomen”, besluit een duidelijk ontgoochelde coach Pascal Verriest.

Yannick Ducatteuw, de Anzegemse schepen van Sport: “Zo’n spijtige zaak. Rond Nieuwjaar kregen wij het signaal dat ze het bij SV Anzegem financieel niet gingen rond krijgen. Er was niet voldoende cashflow om de werking te bestendigen. In januari vorig jaar werd beslist om € 31.000 te betalen. Daarvan was € 6.000 vrij te besteden en moest € 25.000 dienen om kosten die de club maakte, te derven. Dat geld kregen ze, maar van de gemeente uit was ook de zekerheid gevraagd dat ze de lening voor hun kunstgrasveld – waarvoor de gemeente uiteindelijk wel borg stond – correct af te lossen. Had de club één à twee jaar meer geduld gehad, dan kregen ze mogelijk een kunstgrasveld gratis. Maar de spaden werden er door de club zelf veel vroeger gestoken. Op eigen kosten met een lening, waarvoor wij borg tekenden.”

Bijkomende behoefte

“Wij kregen communicaties van de bank dat dat een probleem zou kunnen worden. Er was achterstand in betalingen. Al dat geld kregen ze dus al, maar de club liet weten dat er nog een bijkomende behoefte was van rond de € 50.000. Wij als gemeente willen gerust meedenken, maar je ziet van hier dat de gemeente het veel meer heeft voor jeugdploegen en voor de lokale 4e provinciale ploeg. We wilden het bestuur wel wat tijd helpen kopen. Wij waren bereid om de bedragen die voorzien waren voor 2024 en 2025 nu al te storten. Nog eens € 25.000 erbij dus. We hoopten echt dat ze op die manier het einde van het seizoen konden halen. Dat werd vorige week goedgekeurd op de gemeenteraad. Voorwaarde was dat er financiële transparantie gegarandeerd werd. Dat werd door de club niet ondertekend. Er kwam geen respons van hen uit. Als openbaar bestuur kan je natuurlijk niet zomaar belastinggeld uitdelen. Dan planden ze een informele vergadering ter elfder ure, waarbij ze de burgemeester en de schepen van financiën uitnodigden. Niet officieel en lastminute. De mensen hebben ook hun agenda natuurlijk. Zelfs bij een doorstart kan een vierdeprovincialer onmogelijk een lening van € 12.500 per jaar ophoesten. Ook Ingooigem is een deelgemeente met een voetbalploeg. Het gemeentebestuur hoopt op een doorstart van de jeugd en de vierdeprovincialer. Alles is te betreuren. Maar de gemeente de zwarte piet doorsturen, dat is wat al te gemakkelijk.”

Bang afwachten

Technisch jeugdverantwoordelijke Jens Vancauwenberghe bleek ook nog heel onzeker. “Wij moeten eens alles op een rijtje zetten. Eerst zullen de spelers worden ingelicht, en daarna komt er waarschijnlijk wel een officiële mededeling. Weet dat wat Jean-Pierre Vanden Heede lanceert, eigenlijk niet vanuit de club komt. Hij nam ontslag in het bestuur, maar hangt er nog altijd rond. Feit is dat hij voor de club geen officiële communicatie kan doen! Wat niet wegneemt natuurlijk dat het er sterk op lijkt dat er serieuze problemen zijn. Het wordt een beetje bang afwachten om te weten te komen hoe dit uitdraait.”

