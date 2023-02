Danny Vanhoutte (SC Wielsbeke 3e nat.) blijft hoopvol: “Een driepunter zou alles veranderen”

Wielsbeke moest het voor de derde keer dit seizoen opnemen tegen HO Kalken. De derde keer werd helaas opnieuw niet de goeie keer: 2-1. “Het mocht blijkbaar niet zijn. Tegen een sterk Kalken speelden we een goeie match, waarin we zeker een punt verdienden”, oordeelt sportief verantwoordelijke Danny Vanhoutte. “Eén van de pijnpunten zijn de stilstaande fasen. We werden daar twee keer op gepakt, de tweede keer in de slotminuten. Een Wielsbeeks doelpunt werd om onduidelijke redenen afgekeurd en we werden op weg naar doel ook nog eens ten onrechte afgevlagd. De afgelopen vijf matchen kregen we voldoende kansen voor een dozijn goals, maar het werden er amper drie. Een gebrek aan efficiëntie, het geluk dat ons in de steek laat en het minste foutje wordt afgestraft. Dat is onze situatie na een heenronde waarin we veilig waren. We zitten in een dipje, maar ik ben ervan overtuigd dat we daar snel uit komen. Een driepunter zou een ideale stimulans betekenen.”

SC Wielsbeke verlengde al de contracten van Jonathan Verstraete, Nicolas Steelant, Jarne Wullaert, Pieter De Winter, Jari Dejaegere, Glenn Maddens, Andres Verschelde, Richard Demeyer, Ruben D’Hondt, Arne Beeuwsaert, Thomas Coopman, Edouard Holvoet, Jari Verhaeghe, Achille Callens, Mathieu Verstaen en Dries Wysselinck. “De gesprekken met de spelers zijn nog niet helemaal afgerond, maar voorlopig ging alles erg vlot. Het is positief dat we deze mooie groep kunnen samen houden.”

Jens Decoster, Alessio Van Den Broucke, Brandon Vanderbeken en Nicolas Gheeraert zijn de nieuwkomers. “We zijn erg tevreden met deze versterkingen, maar daar willen we nog een vijfde naam aan toevoegen met een speler voor het aanvallend compartiment.” (IVD)

Zondag 26 februari om 15 uur: SC Wielsbeke VW Hamme.